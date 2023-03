Stadio “Del Duca” match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B

Al termine della partita queste le dichiarazioni di Mister Breda:

“Dobbiamo far punti e non accontentarci della prestazione, dobbiamo migliorare, i particolari fanno la differenza, dopo un primo tempo così avremmo potuto fare meglio, dobbiamo essere più cinici e creare più cross, più corner. Come impegno, atteggiamento e qualità è stata un’ottima partita, ma siamo rammaricati per non aver portato punti. Giocare in dieci contro una squadra come il Bari, con un’identità molto marcata, alla terza partita in una settimana non è semplice, ne risenti”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Caligara al termine di Ascoli-Bari:

“C’è tanto rammarico, è la seconda partita in cui giochiamo bene e lasciamo punti, è capitato col Benevento e anche oggi, dobbiamo essere più cinici, vogliamo riprendere i punti che abbiamo lasciato. In queste ultime partite stiamo sfruttando poco le palle inattive, dobbiamo impegnarci di più”.

Questo il commento di Eric Botteghin a fine gara:

“E’ una sconfitta che fa male, siamo stati sfortunati in occasione del cartellino rosso e del rigore contro, ma devo dire che anche in dieci ci abbiamo provato; purtroppo non è stato sufficiente. Grazie per i complimenti, lavoro ogni giorno per fare il massimo ed aiutare la squadra, cerco d’essere un professionista, faccio quello che amo, giocare a calcio, sono molto contento che qui ad Ascoli sto facendo un bel lavoro. Sono molto orgoglioso d’essere il calciatore di movimento col maggior numero di minuti giocati, riposo bene, mi alleno bene, cerco di essere sempre concentrato. Otto cartellino rossi? Sì, sono troppi, abbiamo perso molti punti per questo, spero che in futuro andremo in campo con la consapevolezza che non possiamo lasciare punti per strada”.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo (37’ st Eramo), Giovane (1’ st Quaranta), Caligara; Falzerano (26’ st Dionisi); Gondo (13’ st Forte), Mendes (13’ st Marsura). A disp. Guarna, Lungoyi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Franzolini, Tavcar. All. Breda

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Molina (26’ st Benali), Maita (26’ st Mallamo), Benedetti (41’ st Di Cesare); Bellomo (1’ st Maiello); Esposito (13’ st Scheidler), Cheddira. A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Botta, Morachioli, Ricci, Dorval. All. Mignani

ARBITRO: Abisso di Palermo

RETI: 47’ pt rig. Cheddira (B)

NOTE: ammoniti Falasco (A), Giovane (A), Maita (B). Espulso al 42’ pt Falasco (A) per somma di ammonizioni. Spettatori 8.857 (3.970 abbonati) per un incasso di 95.555,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 3’ pt, 4’ st

