ASCOLI PICENO – Una sconfitta che lascia rimpianti quella subita dal Picchio contro il Bari in un “Del Duca” con 8.857 spettatori di cui 900 ospiti per assistere alla gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie B.

Una gara decisa dagli episodi, al 25′ viene assegnato un calcio di rigore per l’Ascoli. Cross da destra di Giovane, Botteghin tira ma la conclusione viene rimpallata da Vicari, prima sullo stinco e poi sul braccio. Abisso assegna il rigore poi viene richiamato dal Var e decide che rigore non è. Al 42′Rosso per l’Ascoli. Espulso Falasco per doppia ammonizione. Brutto intervento ai danni di Molina con piede a martello sulla caviglia. Al 47′ viene assegnato un calcio di rigore per il Bari, per un intervento di Botteghin ai danni di Cheddira, il capocannoniere della B trasforma e mette così a segno la sua 15esima rete stagionale, il gol che deciderà il match. Proteste bianconere al 95′ Zuzek interviene su Dionisi in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire decidendo di non assegnare il rigore.

Una buon Ascoli e un’espulsione che mette in difficoltà i bianconeri che continuano ad attaccare fino al 95esimo minuto.

Oggi alle 15 al Picchio Village (porte chiuse) la ripresa della preparazione dei bianconeri, che inizieranno a lavorare sulla prossima partita di campionato, in programma venerdì alle ore 20:30, col Cagliari.

RISULTATI 28/a giornata



Ascoli-Bari 0-1

Brescia-Cagliari 1-1

Como-Modena 1-0

Frosinone-Venezia 3-0

Pisa-Palermo 1-1

Reggina-Parma 0-1

Spal-Cittadella 2-1

Sudtirol-Perugia 2-1

Ternana-Benevento 2-2

Genoa-Cosenza lunedì, ore 20,30

CLASSIFICA

# Squadra P.ti

1 Frosinone 61

2 Bari 49

3 Genoa* 47

4 Südtirol 47

5 Pisa 42

6 Reggina 42

7 Parma 40

8 Cagliari 39

9 Palermo 38

10 Ascoli 36

11 Logo Ternana 36

12 Modena 35

13 Como 35

14 Cittadella 34

15 Perugia 30

16 Venezia 29

17 SPAL 28

18 Benevento 28

19 Brescia 27

20 Cosenza 26

