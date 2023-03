ASCOLI PICENO – Sabato 18 marzo, ore 17.30, presso la Bottega del Terzo Settore in via Corso Trento e Trieste 18, ad Ascoli Piceno, verrà presentato il libro “Ricordi Forti. Verità di un passato presente” di Ugo Quartaroli, edito da Capponi Editore. Dialogheranno con l’autore Domenico Capponi e Paolo Lanciotti.

Dopo il grande successo di Indagini Forti. Tre pezzi di un puzzle giallo (Capponi Editore, 2022), arriva nelle librerie Ricordi Forti. Verità di un passato presente, il secondo volume della trilogia dell’autore Ugo Quartaroli che vede protagonista il commissario Vincenzo Forti.

È il 1999 e in una notte nebbiosa un dramma si sta consumando all’interno di un appartamento. Un ragazzo di appena tredici anni capisce che gli restano pochi minuti di vita e così decide di lasciare un indizio per la cattura dell’assassino. Il commissario Forti continua a muoversi sulle tracce di Roversi, mentre il caso della “Lettera” non è ancora chiuso. La tranquilla provincia si è ormai tramutata in un luogo di crimini e misteri e il commissario si ritrova coinvolto in nuove indagini: un anagramma inquietante, emerso da un vecchio gioco da tavolo, fa da sfondo alla sparizione di due donne e un furto in un appartamento. Chi si cela dietro quelle sparizioni? Quale mistero nasconde l’anagramma?

Un giallo poliziesco coinvolgente e accattivante che cattura il lettore sin dalle prime pagine. Tre sfide vertiginose e solo pochi giorni per trovare la verità.

Il libro, edito da Capponi Editore e presentato in anteprima sabato 18 marzo, uscirà in tutte le librerie italiane e on line il 21 marzo 2023.

Ugo Quartaroli è nato ad Ascoli Piceno nel 1979. Sposato, è un farmacista con la passione per la scrittura, il giallo e il mistero. Nel febbraio 2022 inizia la sua avventura nel mondo letterario con la pubblicazione di Indagini Forti, edito dalla Capponi Editore, primo capitolo della trilogia del commissario Vincenzo Forti. Una sua storia inedita, Furia abbagliante, viene inserita nell’antologia Giallo Piceno, 5 delitti tra le rue (Capponi Editore, settembre 2022); nello stesso anno è anche finalista al 63simo concorso letterario NeroPremio con il racconto gotico Il custode mentre nella IV edizione del Premio Letterario Nazionale città di Ascoli Piceno vince la Targa Miglior Horror con Il finale e la Menzione d’Onore per la sceneggiatura cinematografica con il giallo Inviso.

