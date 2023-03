ASCOLI PICENO – Domenica 26 marzo, con partenza alle ore 9,30 davanti alla Porta Romana in Piazza Cecco d’Ascoli, prenderà il via “Ascoli e Dante: personaggi, luoghi e aneddoti”, iniziativa gratuita a cura di Unione Sportiva Acli Marche Aps e realizzata in collaborazione con Qualis Lab.

La manifestazione, un vero e proprio percorso culturale nel centro storico della città, si svolge in prossimità di “Dantedì” che è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e si celebra in Italia ogni 25 marzo, data corrispondente allo stesso giorno del 1300 nel quale, secondo tradizione, Dante si perde nella “selva oscura”.

L’iniziativa fa seguito alle tre organizzate nel maggio 2021 (furono infatti spostate a seguito dei provvedimenti di contenimento del Covid19) e nel 2022 che fecero registrare la presenza di tantissime persone di ogni età.

Nel corso della manifestazione sarà evidenziata la stretta correlazione tra la città di Ascoli e Dante Alighieri, non solo per la citazione del torrente Castellano nella Divina Commedia, ma anche per il rapporto tra lo stesso Dante e Cecco d’Ascoli, per l’esilio presso la famiglia Malaspina, per i legami proprio tra la città delle cento torri e Firenze e per altre aneddoti che saranno svelati proprio in occasione dell’iniziativa.

Per partecipare occorre prenotarsi al numero 3939365509 fino al 23 marzo e comunque fino ad un massimo di 100 partecipanti.

