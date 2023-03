ASCOLI PICENO – Si è svolto a Milano, presso l’Alberghiero “Carlo Porta”, il concorso nazionale “Rispettare il

pianeta partendo dagli ingredienti”, organizzato dall’APCI- Associazione Professionale Cuochi

Italiani in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano,

coinvolgendo 30 studenti finalisti, provenienti da istituti Alberghieri di tutta Italia.

Lo scopo del contest è quello di sensibilizzare i futuri chef sull’importanza della formazione e della

crescita professionale, cercando di valorizzare il grande patrimonio enogastronomico italiano e i

prodotti del territorio, in particolare il Pecorino Romano DOP.

Ciascun finalista ha dovuto ideare e realizzare una ricetta che avesse come ingrediente principale il

Pecorino Romano Dop, prestando attenzione alla sostenibilità, alla stagionalità dei prodotti del

territorio, non tralasciando l’originalità e la creatività del piatto.

La ricetta vincitrice dell’Alberghiero Ulpiani, realizzata dal bravissimo Emanuele Di Massimo della

4B enogastronomia, accompagnato dal professor Brandimarte e preparato dai docenti Curzi e Paoletti, è

un dolce al cucchiaio che riproduce la forma di un uovo composto da un guscio di cioccolato

bianco, fondente e pimento con all’interno una bavarese al pecorino romano Dop e al centro una

gelè all’arancio biondo di Grottammare.L’uovo è poggiato su un nido di pasta Kataifi e delle arance

di Grottammare candite.

“Ovino” è il nome del piatto: un originale gioco di parole nato dall’unione tra i termini “uovo” e

“pecorino”.

La giuria di qualità era composta dagli esperti APCI: Vincenzo Buttice (chef), Corrado Scaglione

(chef) e Fabio Zanello (chef) guidati dalla direttrice dell’APCI Sonia Re.

La ricetta del vincitore verrà pubblicata sulla rivista trimestrale L’Arte in Cucina, organo ufficiale di

APCI.

