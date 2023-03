ASCOLI PICENO – Inizia all’insegna del sold out il primo appuntamento della seconda edizione de “Il sociale nel segno della tradizione”, organizzata dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio, in collaborazione con le sezioni Lilt di Siena e Ascoli. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Carisap e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Ascoli. Due gli eventi: “Sestieranti fuori di sen(n)o” e “Sestieranti schiena dritta, questione di testa”.

Il primo, dedicato alla prevenzione del tumore del seno, si terrà sabato 1 aprile. Grazie alla Lilt di Siena presieduta da Gaia Tancredi, nella sede del sestiere di Sant’Emidio saranno effettuate visite ed ecografie gratuite, uno screening riservato alle donne tra i 40 e i 49 anni. Ad eseguire gli esami sarà Andrea Stella, responsabile della senologia della Lilt senese, reparto d’eccellenza. In pochi giorni gli appuntamenti a disposizione sono stati tutti riservati: il medico controllerà oltre trenta signore.

Tutto esaurito anche per la serata conviviale che si svolgerà nella taverna di Porta Solestà. In meno di 72 ore prenotati tutti i 150 posti disponibili. Entusiasti Attilio Lattanzi e Mariangela Gasparrini, caposestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio: “Eravamo certi che la risposta sarebbe stata buona, ma non ci aspettavamo una partecipazione così massiccia. E’ l’ennesima conferma che l’impegno dei sestieri nel terzo settore non è soltanto importante, ma necessario: la città ne ha bisogno”.

Molto soddisfatta Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena, che con il direttore Luigi Gualtieri sarà con il dottor Stella: “Prevenire è vivere: questo è il nostro motto – spiega Tancredi – Siamo sempre disponibili per iniziative del genere e portarle avanti in una città di un’altra regione è motivo di vanto e soddisfazione. La nostra squadra ha lavorato in stretto contatto con i due sestieri e con la Lilt ascolana. Ancora una volta ribadiremo un messaggio fondamentale: la prevenzione è fondamentale. Per avere più possibilità di battere un ospite indesiderato, bisogna iniziare a combattere il prima possibile”.

Le visite inizieranno alle ore 9 e andranno avanti per tutta la giornata. In serata si volterà pagina: incontro conviviale con video e interviste proprio nel segno della tradizione, considerato che gli ospiti senesi sono ovviamente tutti contradaioli.

Il secondo appuntamento de Il sociale nel segno della tradizione, si terrà il 20 maggio con il convegno “Sestieranti schiena dritta, questione di testa”. Ospite d’eccezione il neurochirurgo Sandro Carletti.