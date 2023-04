COMO – Al termine di Como-Ascoli Mister Breda ha commentato così prestazione e il pareggio: “Como in un buon periodo di forma. Abbiamo sofferto nei primi 20′-25′ del primo tempo l’ampiezza e i cambi di gioco del Como, poi negli ultimi 15’ del pt e nella ripresa abbiamo avuto più equilibrio. Dopo l’1-0 dovevamo concretizzare meglio le ripartenze interessanti che abbiamo avuto, ma l’ultimo passaggio è stato fatto con troppa fretta e poca precisione. C’è rammarico perché se guardiamo ai playoff sarebbe stata meglio una vittoria, se guardiamo dietro di noi, siamo riusciti a tenere il Como sotto. Mancano ancora quattro partite e col Pisa sarà un’altra battaglia”



“Sapendo le caratteristiche del Como l’idea era quella di avere una mezza punta che potesse fare gli inserimenti, utilizzare la doppia capacità di Caligara di interpretare così la gara. Abbiamo cambiato qualcosa già negli ultimi 20 minuti del primo tempo e nella ripresa abbiamo subito di meno. Se guardiamo davanti era meglio la vittoria, prima della partita sapevamo delle difficoltà e dovevamo tenerli sotto, bisogna essere concentrati a togliersi il prima possibile dalla zona calda, pensiamo una partita alla volta. Ho visto poco degli episodi la difficoltà è capire bene il regolamento, con il Bari ci hanno tolto un rigore con palla che ha colpito gamba poi mano oggi è successo mi sembra una cosa simile ma devo rivedere bene, dobbiamo essere bravi al di là degli episodi.

Questo il commento del portiere Nicola Leali, che al 30′ st ha neutralizzato il tiro di Cerri dal dischetto, ma nulla ha potuto al 46′ st sul rigore calciato dallo stesso centravanti lariano:

“Dobbiamo prendere i lati postivi della gara, su tutti il fatto d’essere rimasti in partita, soprattutto nel primo tempo quando, pur soffrendo, siamo stati bravi a tenerci sullo 0-0. Nell’intervallo ci siamo confrontati e siamo rientrati in campo con le armi giuste. Certo, c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti”.

Federico Dionisi, autore del gol del vantaggio dell’Ascoli, il 117° in Serie B, ha dichiarato:

“Abbiamo incontrato qualche difficoltà soprattutto nel primo tempo, ma siamo stati bravi a restare in partita e nel secondo tempo a prendere le contromisure per colpire l’avversario. Siamo onesti, il pareggio è un risultato giusto, ma c’è rammarico perché con i tre punti avremmo chiuso il discorso salvezza e invece c’è da rimboccarsi le maniche. Il Como ha qualità importanti, soprattutto in fase offensiva, ci ha messo in difficoltà soprattutto sugli esterni”.

