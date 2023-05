ASCOLI PICENO – L’ASD San Giuseppe ha conquistato il titolo della Joy Cup del Campionato Open CSI di calcio a 5 organizzato dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. È stato un risultato eccezionale che ha premiato il lavoro svolto dai ragazzi in campo e dall’allenatore Giacomo De Zio.

La squadra è riuscita a ottenere un sognante triplete, vincendo la Joy Cup, la Coppa Disciplina e il Trofeo del miglior marcatore del campionato. Il giovane bomber Lorenzo Morelli è stato premiato come il miglior marcatore del torneo, con ben 26 reti all’attivo, nonostante alcune gare non disputate. Questo è stato un risultato eccezionale per un giovane talento che ha dimostrato grande impegno e dedizione durante tutta la stagione naturalmente ben supportato dai suoi compagni di squadra.

Il presidente dell’Associazione, Alfredo De Berardinis, si è detto estremamente soddisfatto per il risultato raggiunto dalla squadra, dichiarando: ” Il Campionato di calcio a5 Open CSI 2022/23 è stato, per la nostra Associazione, una sfida educativo-sportiva di alto livello, un’ottima opportunità per testare la capacità organizzativa del nostro sodalizio, costituitosi, sin dal 2006, come Circolo Parrocchiale Sportivo CSI, espressione della pastorale dell’età evolutiva e giovanile, del tempo libero e dello sport della Parrocchia San Giuseppe, animata dai PP. Sacramentini da oltre 70 anni. Presentarsi ad una manifestazione sportiva – riservata prevalentemente ad atleti oltre la maggiore età e con blasonata esperienza – con una rosa composta da 19 minorenni, in gran parte cresciuti nelle nostre squadre giovanili, ha comportato un atto di fiducia ulteriore sia nelle capacità tecnico-tattiche dei nostri ragazzi sia, soprattutto, in quelle psicologiche e comportamentali. Alla luce anche delle premiazioni e dei trofei conquistati, la nostra Associazione può dirsi molto soddisfatta, oltre le più rosee previsioni, dei risultati tecnici raggiunti, ma, soprattutto, del cammino educativo-sportivo che questi ragazzi e il loro mister hanno compiuto, aprendo anche una nuova prospettiva per tanti atleti delle nostre categorie minori e di quelli che arriveranno nei prossimi anni. Il nostro ringraziamento va esteso anche al Parroco P. Mario Amadeo, che ha sostenuto il progetto come assistente ecclesiastico del Circolo Sportivo, e all’Associazione “Cittadini Insieme”, nelle figure del presidente Gianni Ricci e del suo vice Umberto Passarello, per la disponibilità del Campo Montello e la collaborazione ormai consolidatasi nel tempo”.

Anche il responsabile tecnico dell’ASD San Giuseppe, Adriano Piccinno ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: “inizialmente ero molto scettico a partire in questa avventura Open con i ragazzi under 18 soprattutto per la differenza di età con gli avversari. In qualità di responsabile tecnico, sono profondamente orgoglioso del lavoro svolto dal nostro mister, Giacomo De Zio, che ha guidato i nostri ragazzi alla conquista della meritata Joy Cup e non solo. Ci siamo distinti anche nella classifica marcatori anche in presenza di altri avversari esperti e ben navigati. Voglio fare un plauso a tutti gli appartenenti della nostra Associazione Sportiva sperando che il prossimo anno questa bella avventura possa continuare magari con l’innesto in squadra di qualche giocatore esperto”.

La rosa della squadra OPEN dell’ASD San Giuseppe è cosi composta: Barelli Leonardo (capitano), Chincoli Vincenzo, Cimini Luca, Colucci Vasco Maria, Di Giammichele Matteo, Fede Valerio, Fioroni Alessandro, Indrio Lorenzo, Lenhardy Federico, Morelli Lorenzo, Mori Riccardo, Neve Jacopo (vice capitano), Rossi Matteo, Spina Valerio, Spinosi Pier Francesco, Torchetti Francesco, Valeri Giuseppe (vice capitano).

