Si sono disputate il 30 aprile a Folignano le finali regionali del campionato under 14 di volley femminile in cui hanno partecipato le quattro squadre vincitrici dei rispettivi tornei territoriali

FOLIGNANO – Si sono svolte domenica 30 aprile a Folignano le finali (final four) regionali del campionato under 14 di volley femminile in cui hanno partecipato le quattro squadre vincitrici dei rispettivi tornei territoriali: Nuova Pallavolo Collemarino (Ancona), Più Volley Fano (Pesaro/Urbino), Helvia Recina Balducci (Macerata), Pallavolo Rapagnanese (Ascoli/Fermo); manifestazione organizzata dalla Junior Volley Folignano in collaborazione con il Comune di Folignano, con l’associazione di promozione sociale Lasciatemi Volare e con la FIPAV comitato territoriale di Ascoli Piceno/Fermo.

La vittoria finale, dopo le semifinali del mattino (Collemarino-Più Volley 3-2 / HR Balducci-Rapagnanese 3-0) disputate al Palarozzi di Villa Pigna ed alla Palestra Comunale di Piane di Morro, è andata alle anconetane del Collemarino che hanno sconfitto, in un Palarozzi gremito, le maceratesi dell’Helvia Recina 3-0 conquistando il titolo regionale Marche e staccando il pass per le finali nazionali di Cesena del prossimo 16 maggio.

Dopo le gare del mattino tutti i partecipanti (atlete, tecnici, dirigenti, arbitri, familiari) si sono trasferiti nella splendida location del ristorante Parco dei Tigli dove hanno pranzato insieme allo staff dirigenziale ed organizzativo della Junior Volley con la presenza del Sindaco di Folignano Matteo Terrani, la consigliera alle Politiche Giovanili Raffaella Vagnoni, il Presidente FIPAV regionale Marche Fabio Franchini, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Ascoli/Fermo Fabio Carboni, il consigliere territoriale Fulvio Taffoni.

Dopo la gara le premiazioni di rito per le campionesse regionali, per le finaliste e per tutte le atlete partecipanti da parte delle autorità cittadine presenti e dei dirigenti FIPAV, mentre i dirigenti della Junior Volley Folignano hanno voluto premiare anche gli arbitri degli incontri nonché gli stessi dirigenti Federali che hanno scelto i nostri impianti di Folignano per la disputa di queste finali, dando ancora una volta lustro al lavoro instancabile dei dirigenti della Junior Volley ed a quello dell’amministrazione comunale di Folignano nella figura dell’assessore allo Sport Daniele Tonelli sempre sensibile al sostegno dello sport collaborando fattivamente per la realizzazione di questi importanti eventi sportivi.

