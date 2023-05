La cultura del bere attualmente diffusa tra i giovani segue sempre più spesso standard indirizzati verso modelli di “binge-drinking” ossia il “bere per ubriacarsi. La riduzione dei rischi e delle conseguenze legate al consumo e all’abuso di alcolici da parte dei giovani ha, infatti, rilevanti implicazioni in termini di salute pubblica e costi sociali

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO – Il consumo e l’abuso di alcool fra i giovani e gli adolescenti è un fenomeno preoccupante e in forte crescita, in Italia come all’estero. La cultura del bere attualmente diffusa tra i giovani segue sempre più spesso standard indirizzati verso modelli di “binge-drinking” ossia il “bere per ubriacarsi. La riduzione dei rischi e delle conseguenze legate al consumo e all’abuso di alcolici da parte dei giovani ha, infatti, rilevanti implicazioni in termini di salute pubblica e costi sociali (rischi per la salute e la sicurezza, incidentalità stradale. violenza, riduzione della qualità della vita nei territori ad alta concentrazione di locali notturni, ecc.).

L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto/ATS23 ha realizzato, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze di San Benedetto del Tronto, nella figura del Dottor Claudio Cacaci, un cortometraggio dal titolo “PUZZLE” accolto con entusiasmo da parte della Consulta Provinciale di Ascoli Piceno, Scuole Secondarie di II grado Statali e Paritarie il 22 maggio verrà consegnato ufficialmente agli studenti della Consulta ai fini della diffusione presso tutti gli istituti scolastici di II grado della Provincia di Ascoli Piceno. La consegna avverrà presso l’I.I.S. “A. Capriotti” in Via G. Sgattoni, 41 – San Benedetto del Tronto in presenza del dottor Claudio Cacaci Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche – Direttore STDP di San Benedetto del Tronto e del dott. Luigi Ficcadenti Responsabile Politiche Sociali Unione dei Comuni Vallata del Tronto.

“C’E’ CHI BEVE E CHI SI DIVERTE…E TU?”

Il video è disponibile al link https://youtu.be/lzan_qZS2PU

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.