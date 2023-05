Per giocarsi l’approdo definitivo in Primavera 1 nella finalissima, i bianconeri sfideranno il Monza il 3 giugno al Picchio Village

ASCOLI PICENO – Grande vittoria dei ragazzi di mister Nosdeo, questo pomeriggio presso il Picchio Village di Ascoli Piceno, che si aggiudicano la semifinale dei playoff del campionato Primavera 2 con una netta vittoria per 3-1. Reti di Massimiliano Gennari (all’ottava segnatura stagionale) nell’evoluzione di una mischia in area di rigore, Andrea Franzolini di testa da calcio d’angolo e Augusto Bando direttamente da una meravigliosa punizione dal limite in pieno recupero. Gol arancioneroverde a tempo scaduto di Baudouin.

Per giocarsi l’approdo definitivo in Primavera 1 nella finalissima, i bianconeri sfideranno dunque il Monza, vittorioso ai tiri di rigore sul Parma, sabato 3 giugno 2023 presso il Picchio Village, orario ancora da definire. Per i brianzoli mancherà Vacca, espulso nel secondo tempo.

ASCOLI

Raffaelli, Camilloni, Cozzoli, Carano (19′ st Bando), Piermarini, Rossi, Cosimi (42′ st Maiga Silvestri), Franzolini, Gennari, Ceccarelli, Re (38′ st Sasanelli).

A disp: Mengucci, Regnicoli, Caucci, Graziano, Ciccanti, Meneschincheri, Coticoni, Del Moro.

Allenatore: Nosdeo Antonino

VENEZIA

Sperandio, Busato, Camolese, Borecki (1′ st Alves Rodrigues), Baudouin, Bah (22′ st Perissinotto), Da Pozzo, Jónsson, Okoro (36′ st Fiorani), Leal (22′ st Ladisa), Boudri.

A disp: Słowikowski, Bento, Ívarsson, Kyvik, Salviato, Mutavcic, Berengo, Marrone.

Allenatore: Soncin Andrea

ARBITRO: Ubaldi Mattia di Roma 1

ASSISTENTI: De Angelis Emanuele di Roma 2 e Iovacci Franco di Latina

MARCATORI: 43′ pt Gennari (A), 11′ st Franzolini (A), 47′ Bando (A), 49′ Baudouin (V).

AMMONITI: 17′ pt Borecki (V), 29′ st Boudri (V).

