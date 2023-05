Il borgo piceno ospita autori, scrittori e case editrici in una tre giorni pensata per avvicinare ulteriormente il territorio alla cultura del libro

VENAROTTA – Sulla scia del grande successo riscosso dalle prime due edizioni, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Festival del Libro di Venarotta, la prima manifestazione culturale dedicata alla letteratura per adulti e bambini di tutte le età.

La terza edizione, in programma a Venarotta da venerdì 23 a domenica 25 giugno, sarà dedicata a Luigi Mercantini, poeta ottocentesco che con i suoi versi tenne alto il nome delle Marche nel panorama letterario italiano, e come di consueto vedrà il borgo piceno ospitare autori, scrittori e case editrici in una tre giorni pensata per avvicinare ulteriormente il territorio alla cultura del libro, con particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni.

Promosso in collaborazione con il Comune di Venarotta, la Regione Marche e il Bim Tronto, il Festival vedrà anche quest’anno la partecipazione di ospiti di caratura nazionale e internazionale, che insieme a una nutrita delegazione di scrittori e case editrici locali andranno a comporre un cartellone eventi estremamente variegato, ricco di incontri con gli autori, presentazioni e preziosi momenti di confronto tra scrittori e lettori.

È il caso dell’evento inaugurale in programma nella serata di venerdì 23 giugno, quando il giornalista e corrispondente di TGcom24 Fausto Biloslavo, in compagnia del generale Francesco Ippoliti, presenterà “Ucraina. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”, il suo reportage sul conflitto russo-ucraino.

Per l’occasione, l’autore incontrerà il pubblico al ristorante Il Casolare, dove le eccellenze enogastronomiche del territorio faranno da cornice a un interessante dibattito sul suo ultimo volume e al conclusivo firmacopie. Il costo di partecipazione alla serata, comprensivo di cena, è di 60 euro.

Grande attesa anche per gli altri ospiti d’onore di questa terza edizione: nella serata di sabato 24 giugno Giobbe Covatta, amatissimo sia nelle vesti di comico che di scrittore dal talento affermato, intratterrà il pubblico venarottese con l’ironia tagliente del suo “Donna sapiens. – Il maschio è una specie animale o una specie di animale?”, mentre il gran finale della giornata conclusiva di domenica 25 giugno sarà affidato a Franco Arminio, poeta, scrittore e regista che a Venarotta presenterà la sua ultima fatica, “Sacro minore”, in uno spettacolo unico nel suo genere.

A fare da filo conduttore tra le tre serate di gala del Festival saranno gli incontri e le presentazioni di autori e libri che prenderanno parte alla manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di orientarsi al meglio in un ampio ventaglio di generi e proposte letterarie.

Il comitato organizzatore ricorda che è ancora possibile prenotare uno spazio espositivo riservato a scrittori e case editrici, che in una cornice di alto spessore culturale avranno modo di far conoscere al pubblico grandi classici e ultime novità del panorama letterario contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il comitato organizzatore all’indirizzo e-mail [email protected]

