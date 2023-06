ASCOLI PICENO – Da Giovedì 8 a Domenica 11 Giugno al quartiere Luciani torna la Sagra delle Crepes, nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Ascoli Piceno per la sua 42esima edizione. Un evento che si svolge sin dal 1978, stoppato per tre edizioni per causa covid-19.

Grazie ai tantissimi volontari tanti festeggiamenti con un ricco programma religioso che si concluderà con la solenne processione nelle vie del quartiere, accompagnato dal Corpo Bandistico Giovanile Piceno e dal Sestiere di Porta Maggiore. Al rientro in chiesa ci sarà un lungo spettacolo pirotecnico.

Programma

Da Giovedi 8 Giugno pranzo degli anziani del quartiere, totalmente gratuito, offerto dai Frati Minori e dal Comitato festa, a seguire alle ore 15:00 aprirà i battenti la bellissima Pesca di Beneficenza con quasi 3000 premi per tutte le età. La serata inizierà alle 19 con il “Giovedì Spritz” allietato dalla musica di “DjMirketto”, buon cibo e interessanti promozioni presenti. Venerdi 9 Giugno, oltre alla Pesca di Beneficenza dalle 15:00, alle 18:00 è prevista l’apertura degli stand e sarà già possibile gustare “strozzapreti” rossi e alla norcina, crepes dolci e salate, crispelle, arrosticini, hot dog, patatine fritte e tanto altro, aspettando l’esibizione del gruppo “StarLiga – Ligabue Tribute Band”.

Sabato 10 Giugno, dalle 20 anche un inedito moto incontro, prima di collegarsi con Instanbul per la finale di Champions League che sarà possibile vedere tramite un maxischermo installato sotto il gazebo, che può contenere fino 300 persone a sedere. In serata, alle 22 circa, grandissimo concerto con il gruppo “Retromania80”: 50 artisti che si alterneranno sul palco, per fare un lungo viaggio nei mitici anni ’80. Felici di aver invitato questi ragazzi che per la prima volta suoneranno ad Ascoli con questo progetto speciale.

Domenica 11 Giugno si chiuderà in bellezza questi quattro giorni di festa prima con un monologo scritto e interpretato dall’avvocato Daniele Paolanti dal titolo “Dante Alighieri racconta i Santi”, che si svolgerà nel teatro parrocchiale alle ore 17:30, poi, dopo la processione, spettacolo pirotecnico e serata musicale con i sempre giovani “I Pupazzi”, fino a tarda notte. Vi invitiamo a seguire i canali social di questa bellissima festa dove potrete leggere tutti gli aggiornamenti, “perché la Sagra delle Crepes è tutto l’anno”.

