APPIGNANO DEL TRONTO – Molto partecipata la seconda giornata del Rural art festival di Appignano, il festival che unisce arte e cibo organizzato dal Comune di Appignano del Tronto fra le attività del progetto ruritage del programma horizon2020.

La particolarità del festival sta nel fatto che le aziende agricole aprono le loro porte ospitando spettacoli di teatro e musica, e facendo degustare i loro prodotti e quelli di altre aziende partner del progetto.

Il 9 Giugno grande partecipazione nell’agriturismo Il Gigante, ad animare la serata è stato Cesare Catà filosofo e performer teatrale che ha presentato il suo monologo sui Miti e le leggende dei Monti Sibillini.

Lo spettacolo è un viaggio dove si intrecciano Fantasy e tradizione marchigiana, a partire dalla storia della Sibilla appenninica Catà ci racconta le Marche , lo fa usando bene il teatro di narrazione che a volte prende la piega di una lezione filosofica, ma senza perdere mai il contatto con il pubblico che è sempre attento e divertito.

Gli spettacoli sono curati dal direttore artistico del festival Davide Calvaresi.

Prossimo Appuntamento Venerdì 16 giugno nell’azienda agricola biologica Mari Anna Maria in contrada Monte Calvo 41, per il prossimo aperitivo rurale con in programma lo spettacolo “Quando qualcuno ci riconduce a casa” di Davide Cannella, Daniele Cannella, Riccardo Vitelli. Per info e prenotazioni 0736.817701 (orari ufficio) [email protected]

