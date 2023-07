Castoranese di origine, Tamara vive a Parma e lavora a Modena come insegnante di sostegno. Ha 29 anni ed è laureata in Scienze della Formazione Primaria

CASTORANO – Castorano parteciperà alla Quintana con il proprio gonfalone cui campeggia l’insegna del Comune – i 3 colli con le due stelle d’oro – il Sindaco Graziano Fanesi nelle vesti di Castellano e la Castellana per l’edizione di luglio: Tamara Ubaldi.

Castoranese di origine, Tamara vive a Parma e lavora a Modena come insegnante di sostegno. Ha 29 anni ed è laureata in Scienze della Formazione Primaria.

“Mi hanno chiamata, non mi aspettavo assolutamente questa proposta – commenta Tamara – Sono stata contentissima ed entusiasta. A 8 anni avevo sfilato come paggetta, oggi è un onore per me essere la Castellana del mio paese”.

