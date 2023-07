ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale n. 378 del 06/07/23 – Interdizione della circolazione stradale in Via della Mezzadria e Via della Trebbiatura in corrispondenza del passaggio a livello

Con l’ordinanza dirigenziale n. 378 del 6 luglio 2023 l’Amministrazione comunale ha disposto:

– dalle ore 05:00 del 10/07/2023 alle ore 22:00 del 24/07/2023, l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello sito in Via della Mezzadria (km ferroviario 26+754) e Via della Trebbiatura (km ferroviario 25+618);

– La chiusura di Via della Trebbiatura comporterà la deviazione del traffico in Via del Commercio, Strada Provinciale 88 e Strada Provinciale 41

– La chiusura di Via della Mezzadria comporterà la deviazione del traffico in Via del Commercio e Via dei Meli