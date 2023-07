ASCOLI PICENO-“La carta “Dedicata a te”, promossa dal governo Meloni, rappresenta un aiuto concreto per 1,3milioni di famiglie italiane che, a causa dell’inflazione, hanno visto ridotto il loro potere di spesa. Un atto serio, adeguato alle esigenze della Nazione, non demagogico, di reale sostegno a chi è in difficoltà. Dei 500milioni di euro stanziati beneficeranno i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15mila euro, a partire già dal 18 luglio e per cui i Comuni italiani saranno in prima linea informando capillarmente i propri cittadini e accompagnandoli nel percorso di acquisizione. Il mio ringraziamento va al Presidente Meloni e al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per aver saputo concretamente e prontamente rispondere alla domanda di soccorso degli italiani”.

Così il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.