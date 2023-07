ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 431 del 24 luglio 2023 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, per le giornate del 25 e 26 luglio 2023 con orario 06:00 – 19:00 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità:

Via della Rimembranza:

-divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24;

-interdizione del transito veicolare e pedonale;

-la rimozione di tutte le occupazioni autorizzate per area cantiere;

Via Dino Angelini: obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti;

Via Pretoriana: obbligo di proseguire dritto all’intersezione con Via della Rimembranza;

Via F. Ricci: obbligo di proseguire dritto all’intersezione con Via della Rimembranza

