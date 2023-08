ASCOLI PICENO – Entrando nel clou dell’estate crescono in maniera esponenziale gli appuntamenti con la musica dal vivo dei “Distretto 13”.

La band, reduce dalle due splendide performance di Torricella Sicura e del rifugio “Le tre caciare”, tornerà sul palco giovedì 10 agosto ad Ascoli Piceno, in occasione dell’evento “La notte, il circo e la luna”: una kermesse meravigliosa organizzata dalla Compagnia dei Folli con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno che vedrà il centro cittadino animarsi di spettacoli di teatro di strada e concerti. Un evento da non perdere per l’elevatissimo spessore culturale della proposta che saprà incantare grandi e piccini.

Nell’occasione i “Distretto 13” si esibiranno in Piazza Ventidio Basso tra le 20 e le 22.30.

Dopo una breve pausa di un giorno, sabato 12 agosto la band si sposterà a Spelonga di Arquata del Tronto dove si esibirà in concerto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Salute.

Il programma dei festeggiamenti civili prevede già dalle 16.30 la possibilità di iniziare a brindare con vino e porchetta, a seguire – nella migliore tradizione -grande gara di “Briscola”.

Alle 21 festa grande con il concerto dei “Distretto 13” e poi il dj set con il mitico DJ Slater.

Domenica 13 agosto la crew resterà in quota e spostandosi solo di qualche chilometro, raggiungerà Balzo di Montegallo per un evento sportivo d’eccezione: la “Cicloturistica Montegallo Bike Tour”.

L’evento è stato organizzato e pensato con estrema cura e coinvolgerà sia gli atleti che famiglie ed amici: mentre i bikers staranno dando il meglio di sé sul percorso di gara, familiari, bambini ed amici potranno partecipare ad un’escursione guidata sull’anello “Sentiero dei Mulini”: un percorso turistico molto interessante ed adatto anche ai bambini.

All’arrivo della Cicloturistica prenderà il via il Rock Pasta Party: una vera e propria festa all’ombra della Pineta Taliani di Balzo di Montegallo.

L’ingresso al Rock Pasta Party è libero.

Alle 15.30 la festa prenderà il volo con il concerto dei “Distretto 13”, la consueta carica di adrenalina e divertimento che si protrarrà fino al tramonto con la musica di DJ Faustino.

Ingresso libero a tutti gli eventi. Maggiori dettagli sui canali social della band e degli organizzatori.

