OFFIDA – Il 20 Agosto Torna Il “Cantagiro Nazionale” la storia della musica Italiana compie 61 Anni

Con la Finale Regionale Marche e Abruzzo.

Presso il comune di Offida AP Marche, presso piazza del Popolo dalle ore 21 Ingresso Libero

(in caso di pioggia presso il teatro Serpente Aureo)

Agenzia responsabile Oriana Grandi Eventi – Agenzia di moda e spettacolo di Oriana Simonetti

Patron Enzo De Carlo presidente Elvino Echeoni.

Un ringraziamento al sindaco di Offida Luigi Massa, all’assessore Isabella Bosano e a tutta l’amministrazione comunale, al presidente della Proloco Tonino Pierantozzi.

.

Il Cantagiro è un festival di qualità incredibile, per chi ha la musica nel cuore

Una storia che dura dal 1962. Lasciati coinvolgere dalla musica e partecipa al festival che ha fatto la storia della musica italiana. I Cantanti più famoso sono stati scoperti dal Cantagiro, possiamo elencare qualche nome: Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mina, Renato Zero, Phoo, Peppino di Capri, Claudio Villa, Rita Pavone, Milva, Gianni Morandi, Camaleonti, Amedeo Minghi, Paolo Vallesi, Matia Bazar, Pippo Franco, Linda Valori e miglia di altri…..basta seguire la storia di 61 anni.

Ospiti della serata:

Cantante Angelica Montanaro di San Benedetto Dei Marsi AQ

Luca Giuliano Cabaret direttamente dalla finale “La sai l’ultima”

Frenk Celentano Sosia di Adriano Celentano- presenta alcuni dei pezzi di Adriano Celentano

Finalista europea di Balli Caraibici Marilaura Guerra e in finale Abruzzo Miss Italia

Nancy Fazzini Ospite speciale direttamente dai grandi palchi : supporter band ufficiale di Anastacia, di tonno, ha cantato con cocciante, si è esibita con i Toto al flaiano di Roma e con angoon… e oltre tutto ciò è ha uno studio medico in cui si occupa di psicologia e musicoterapia, inoltre insegnate canto presso accademia Oriana grandi eventi.

Cantante Eva Fasano -Mare maje canta per la sfilata (ragazze in rosso) Dedicato alle donne, contro la violenza sulle donne

Creazione abiti di Oriana Simonetti Stilista di moda dal 1990 presso Le Grand Chic di Bologna, veste le Modelle con la moda anni 60 – Moda violenza sulle donne- Moda attuale Elegante

Acconciature delle modelle curate da Armonia e Contrasti di Porto D’Ascoli di Marina Angelo e Matteo.

Cantanti:

Piccoli:

Matteo Angellotti Porto San Giorgio

Angelica Gonzalez Pax -Spinetoli

Grandi:

Marco De Angelis Maltignano

Daniela Damiani San Benedetto Del Tronto

Giovanna Rega Rimini

Anna Forcina Roma

Simona Marconi San Benedetto Del Tronto (ha partecipato a Casa Sanremo 2023)

Ester Angelozzi Ascoli Piceno (nome d’arte – ESTER)

Miriam Loizzo Altamura BA

Alessandro Simonelli Torino (nome d’arte Aleandro Solari)

Fabrizio Bai Rigomagno, Si, (cantautore)

Marco Francesco De Santis -Subiaco Roma

Eva Fasano Monteprandone

Sabatino Francesco Palandrani- Giulianova ( nome d’arte – Frank Palàndra)

Giuseppina Gazzella Monte Urano

Ilaria Galiè Montelparo – (nome d’arte Ilaria)

Duo Libero e Zuccherino – Davide Valentini Morro D’oro – Giangiacomo Suriani Giulianova

Michele Cassano Casalbuttano ed Uniti, Lombardia,(nome d’arte- Jack Broun)

Salvatore Arfè Cinisello Balsamo, MI,( nome d’arte – SARFE’)

Marco Trivelloni Compagnano di roma

Yuri Calisi San Felice Circeo, LT

Gabrile Larossa Ponte Resina Perugia

Durante la serata 2 cantanti Vinceranno la Tappa Regionale- 1 per le Marche ed 1 per Abruzzo, vincono La Pre finale Nazionale.

Giuria formata da:

Presidente del Cantagiro Elvino Echeoni

Maurizio Alessandrini esperto di musica da 40 anni

Piergiorgio Simonetti musicista da 40 anni

Gabriele listrani cantante internazionale da oltre 50 anni

Alessia Bea di Terni Pre Finanilta del Cantagiro 2022 ( canta una canzone)

Presentatore

Fabio Rossi speaker radiofonico e vice presidente di radiostudioerre.it

Mette in palio 3 ospitate da portare in radio – fra 3 cantanti in gara durante la serata.

RINGRAZIAMENTO:

Al Patron del Cantagiro Enzo De Carlo, all’agente Marche e Abruzzo Oriana Simonetti titolare dell’ agenzia “Oriana grandi eventi”, Al sindaco di Offida Luigi Massa, all’assessore Isabella Bosano e a tutta l’amministrazione comunale, al presidente della Proloco Tonino Pierantozzi.

.

Informazioni per l’evento e posti a sedere info 3472629136

Oriana Grandi Eventi – Agenzia di moda e spettacolo

