ASCOLI PICENO- Inizia domani, sabato 19 agosto, “Cinema sotto le torri”, la rassegna cinematografica estiva all’aperto promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il “Cinecircolo don Mauro nel corso del tempo” e Publiodeon, che dal 19 al 26 agosto nella tradizionale collocazione del Polo Sant’Agostino offrirà veri e propri eventi cinematografici, con la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione e partecipare al dibattito con gli ospiti che interverranno.

Il programma questo anno racchiude appuntamenti da non perdere a partire dalla prima serata, quando la visione del film d’animazione Spider man- Across the Spider-Verse (2023, 140’) di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson sarà impreziosito dalla presenza della fumettista e prima illustratrice di Ultimate Spider-Man di Miles Morales Sara Pichelli con cui ha vinto l’oscar nel febbraio 2019 per il miglior film d’animazione. Presenterà, dopo i saluti istituzionali, Andrea Gagliardi, presidente dell’Associazione Dimensione Fumetto, che ha collaborato all’organizzazione della serata.

La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione e seguita da un dibattito, durante il quale sarà possibile rivolgere domande alla creatrice grafica del personaggio di Miles Morales.

TRAMA

Brooklyn oggi, Miles è pressato dai genitori Jefferson e Rio perché sia più presente a scuola, in prospettiva anche della scelta del college. Pronto a indossare la tuta da Spider-Man alla prima occorrenza, Miles si imbatte in un nuovo nemico: Macchia, uno scienziato che ha perso i suoi connotati umani a causa di un incidente e ora possiede poteri fuori control-lo. Tra tensioni in famiglia e nuove minacce dal mondo fuori, Miles finisce risucchiato in un’altra dimensione del Multiverso popolata da una molteplicità di “Spider-Eroi”…

SARA PICHELLI

Dopo aver lavorato nel campo dell’animazione, Sara Pichelli inizia il suo viaggio nel mondo del fumetto americano collaborando alla IDW su alcuni titoli dedicati a Star Trek. Nel 2008 partecipa a Chesterquest, concorso per nuovi talenti della Marvel, che le apre le porte della Casa delle Idee. Disegna NYX: No Way Home, Runaways e X-Men: Pixie Strikes Back pri-ma di approdare all’Ultimate Universe e disegnare alcuni numeri di Ulti-mate Comics: Spider-Man. Alla conclusione della serie, sulle pagine di Ultimate Comics: Fallout Pichelli crea assieme allo scrittore Brian Mi-chael Bendis il nuovo Spider-Man, Miles Morales. Quando Miles debutta sulla sua serie regolare, continua a narrare le avventure del giovane eroe, che seguirà anche sulla serie Spider-Men e sul recente Spider-Man, che vede l’esordio di Miles nel nuovo Universo Marvel post Secret Wars. Sempre con Bendis, Pichelli ha anche lavorato a Guardians of the Galaxy per poi disegnare le nuove avventure di Miles nella nuova serie Spider-Man.

Nel settembre 2011 Pichelli vince un Eagle Award e un Harvey Award e nel 2012 due Stan Lee awards.

Tra il 2018 e 2019 partecipa al rilancio della testata dei Fantastic Four, scritta da Dan Slott. Tra il 2020 e 2021 Sara ha lavorato ad uno speciale di Spider-Man, scritto dal regista J.J. Abrams e suo figlio Henry.

A partire dal marzo 2023 è la disegnatrice titolare della serie Scarlet Witch scritta da Steve Orlando.

Qui di seguito tutti gli appuntamenti successivi, con inizio alle ore 21.00:

Domenica 20 agosto

Orlando (2022, 122’) di Daniele Vicari

Contributo video del regista Daniele Vicari, ospite l’attrice Daniela Giordano

Lunedì 21 agosto

Prima di andare via (2023, 97’) di Massimo Cappelli

Ospite il regista Massimo Cappelli e le attrici Tiziana Foschi e Iole Mazzone

Martedì 22 agosto

Peripheric Love (2023, 95’) di Luc Walpoth

Ospite l’attore Fabio Troiano

Mercoledì 23 agosto

L’ombra di Caravaggio (2022, 120’) di Michele Placido

Ospite il prof. Stefano Papetti

Giovedì 24 agosto

Le otto montagne (2022, 147’) di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Ospite l’Arch. Dario Nanni

Venerdì 25 agosto

New Life (2023, 100’) di Ivan Polidoro

Ospite il regista Ivan Polidoro e l’attrice Giorgia FIori

Sabato 26 agosto

Scordato (2023, 104’) di Rocco Papaleo

Ospite il dott. Marco Barioglio

La rassegna nella edizione 2023 propone anche due proiezioni pomeridiane (alle ore 18.00) per famiglie. In questo caso le proiezioni si terranno nell’Auditorium “Cellini” del Polo Culturale S. Agostino:

Domenica 20 agosto

Il piccolo principe (2015, 108’) di Mark Osborne

Sabato 26 agosto

Leo Da Vinci: missione Monna Lisa (2018, 82’) di Sergio Manfio

Durante il periodo della rassegna si potrà visitare la mostra fotografica dal titolo: “I più grandi sguardi del cinema italiano” di Giuseppe Di Caro.

Il cineforum si terrà al Polo culturale Sant’Agostino con 200 posti a disposizione. L’ingresso sarà gratuito ma sarà necessaria la prenotazione via messaggio Whats App al numero 3318354935. La prenotazione garantirà il posto fino alle 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.

