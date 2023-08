ASCOLI PICENO- Giornata veramente triste per il calcio ascolano. Oggi se n’è andato anche Francesco Scorsa, che per nove anni, dal 1974 al 1983, ha vestito la maglia bianconera: 214 le presenze collezionate, di cui 144 in Serie A.

Il Club bianconero, nel piangere la sua scomparsa, esprime vicinanza alla Famiglia, alla quale rivolge le più sincere condoglianze.

