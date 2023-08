La figura del filosofo appignanese è conosciuta e studiata all’interno degli studi medievali sia in Italia che all’estero, essendo di rilevo non solo dal punto di vista filosofico, ma anche religioso e sociale

APPIGNANO DEL TRONTO – Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore nato ad Appignano del Tronto alla fine del Trecento è stato scelto come protagonista della tesi di laurea di Paolo Sorteni, studente di filosofia presso l’Università di Trento che si è laureato a luglio con una tesi magistrale dal titolo Francesco d’Appignano e il mysterium inquitatis: la concezione del male come premessa a una “antropologia trascendentale”.

La figura del filosofo appignanese è conosciuta e studiata all’interno degli studi medievali sia in Italia che all’estero, essendo di rilevo non solo dal punto di vista filosofico, ma anche religioso e sociale. Nel 2022 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Appignano del Tronto, l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università di Macerata al fine di promuovere la conoscenza della cultura medievale e del pensiero del filosofo appignanese, facendo tesoro dell’esperienza e dei risultati ottenuti dal centro studi “Fr. Francesco d’Appignano”. Si tratta di una collaborazione tra i tre Enti in merito all’organizzazione e gestione degli eventi culturali, all’organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti, seminari rivolti sia agli studenti sia alla cittadinanza.

«La notizia che uno studente di filosofia dell’Università di Trento si sia interessato al pensiero di Francesco d’Appignano e abbia deciso di approfondirne lo studio e scriverci una tesi magistrale è stato per noi appignanesi motivo di grande orgoglio» sottolinea la consigliera comunale Flora Priori. «É la dimostrazione evidente di come, all’interno degli studi accademici medievali, il pensiero del filosofo appignanese è divenuto motivo di interesse non solo di professori importanti, ma anche di giovani studenti. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno del Centro Studi Francesco d’Appignano che a partire dal 2001 organizza convegni internazionali, con studiosi provenienti dall’Italia e del Mondo».

Proprio per questa ragione, il Comune di Appignano del Tronto ed il Centro Studi hanno invitato lo studente Paolo Sorteni a partecipare alla nona edizione del convegno su Francesco d’Appignano che si svolgerà l’8 ed il 9 settembre 2023 ad Appignano del Tronto. Come nelle precedenti edizioni, il convegno ospiterà relatori internazionali e nazionali, come Chris Schabel dell’università del Cipro, Tiziana Suarez-Nani dell’Université de Fribourg, Alice Lamy dell’Università di Parigi, Antonio Petagine dell’Università Roma Tre e molti altri. Nelle due giornate, i relatori esporranno ai partecipanti le loro ricerche sul pensiero medievale e sulla figura di Francesco d’Appignano: un pensatore che, da un piccolo paesino marchigiano è arrivato fino all’Università di Parigi e allo scontro con il Papa, a fianco dei più importanti filosofi medievali.

