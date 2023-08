Seconda giornata campionato serie B 2023/24

Stadio Braglia di Modena

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (89′ Ponso); Palumbo (89’Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (68’Gargiulo); Bonfanti (56’Strizzolo) Manconi (67’Falcinelli). A disp.: Seculin, Guiebre, Silvestri, Giovannini, Battistella, Cauz, Abiuso. All. Bianco

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara(78’Gnahorè), Kraja (60’Manzari) Masini (85’D’Uffizi); Millico (60′ Falzerano) Rodriguez (78′ Dionisi); Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Cosimi, Eramo, Cozzoli. All. Viali

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI:

NOTE: 8.587 spettatori (di cui 101 ospiti)

Ammoniti: Cotali(M.)Kraja (A.) Espulsi: Quaranta(A.)

PRIMO TEMPO

Ben quattro gli squalificati, schierato come terzino Giovane. A centrocampo Caligara, Kraja e Masini con Rodriguez e Millico a supporto di Mendes

Ammonito Cotali al 20esimo per una spinta su Adjapong

Il caldo si fa sentire cooling break, al 25esimo. Il Modena continua ad attaccare e detiene il pallino del gioco.

Pericoloso in più occasioni Tremolada. Ascoli barricato in difesa.

Ammonito Kraja

Finito il primo tempo a reti inviolate

SECONDO TEMPO

Ancora Viviano protagonista al 47′ Doppio intervento prima sul colpo di testa ravvicinato di Zaro poi sulla spizzata di Bonfanti

Si fa vedere l’Ascoli al 50esimo con Millico smarcato in arera da. Mendes

Scatenato Tremolada che prende parte a tutte le azioni pericolose dei suoi. Al 57esimo percussione di Zaro che semina panico entra in area e con un diagonale sfiora il palo

GOL Modena al 59esimo ad infilare Viviano è Strizzolo appena subentrato con un perfetto rasoterra di sinistro dal limite

Subito Viali corre ai ripari fuori Kraja e Millico, dentro Falzerano e Manzari

Ascoli finalmente pericoloso con Mendes tiro respinto da Gagno al 62esimo

Al 68esimo occasione Ascoli, i difensori canarini non si intendono e la palla termina sui piedi di Manzari, bravo Gagno a chiudere subito.

Al 78esimo Viali cerca un modulo più offensivo 4-2-3-1 con Mendes come terminale offensivo dentro anche Dionisi per lui prima stagionale e Gnahorè fuori Rodriguez e Caligara

Pericoloso Falcinelli all’82esimo si inserisce in area fermato molto bene da Quaranta

Ci prova all’84esimo dai 25 metri di Dionisi mancino che termina alto

88‘ In bianconeri non demordono manovra ben giostrata tiro in area di Adjapong, pallone che termina tra le mani di Gagno

90esiml assegnati 7 minuti di recupero

95′ forcing finale del Picchio che però non riesce a trovare il varco giusto

97′ espulso Quaranta per trattenuta da ultimo uomo, Ascoli in dieci

99’ termina il match

Bianconeri che hanno sofferto soprattutto nella prima frazione con uno scatenato Tremolada a guidare i canarini. Mister Viali avrà molto da lavorare in vista del prossimo impegno ravvicinato con il Feralpi Salò, che segnerà l’esordio al “Del Duca” davanti ai propri tifosi.

