Il mercato valutario anche in questa parte dell’anno continua a rappresentare uno dei comparti finanziari di maggior interesse per investitori retail e istituzionali; secondo gli addetti ai lavori le probabilità che nei mesi a venire qualche Banca Centrale possa mettere fine alle politiche monetarie restrittive diventano sempre più elevate e un eventuale riassestamento tra i rapporti di forza delle divise internazionali creerebbe importanti opportunità operative a cui nessuno vuol rinunciare. Il dollaro statunitense dovrebbe essere ancora una volta protagonista dello scenario che si andrà a delineare, in quanto la FED potrebbe terminare il quantitative tightening prima di altri istituti omologhi e provocare un indebolimento della valuta.

Per questo motivo sotto la lente degli investitori vi sono tutti i principali pair che hanno il biglietto verde come uno dei due sottostanti: gbpusd, eurusd e usdjpy sono le major che suscitano un appeal notevole in questa fase. Naturalmente il modo migliore, per cogliere occasioni scaturite da una svalutazione del dollaro, è strutturare strategie attraverso i broker che offrono l’accesso al forex, poiché in attesa dello sviluppo di tendenze di ampio respiro si possono sfruttare le scansioni temporali più veloci.

Piattaforme di trading per negoziare le coppie di valute

Un approccio operativo più articolato richiede chiaramente competenze e skill, che comunque possono essere maturate con un adeguato percorso di formazione; con un valido supporto, infatti, persino un principiante ha la possibilità di creare un background finanziario per affrontare il mercato valutario con tutti gli strumenti del caso. Per esempio, sul forum di Migliorbrokerforex.net, portale di divulgazione nel campo degli investimenti online, sono consultatili guide e approfondimenti che offrono tutti gli strumenti per capire come scegliere un intermediario affidabile presso cui depositare i propri risparmi.

È importante sottolineare che, per costruire strategie funzionali in ogni contesto di mercato, è essenziale servirsi di tool di investimento con alcuni requisiti. Le migliori piattaforme per fare trading sulle coppie di valute presentano nella fattispecie grafici equipaggiati con indicatori e oscillatori, per analizzare i sottostanti trattati, e funzionalità come la leva finanziaria e gli ordini condizionati -in particolare gli stop loss-, per negoziare sui time frame veloci con un rischio ben calcolato. I broker forex offrono infrastrutture tecnologiche che aderiscono perfettamente all’identikit appena stilato, ma il vero plus per i clienti di tali intermediari è rappresentato dall’opportunità di utilizzare i tool in questione senza esser gravati da spese rilevanti.

Forex: strategie operative con i broker online

I soggetti che permettono di negoziare sul foreign exchange market propongono account gratuiti che possono essere attivati anche con un piccolo capitale di partenza, una formula che consente a qualsiasi profilo da investitore di iniziare ad operare sulle coppie di valute senza difficoltà. La sottoscrizione di un rapporto presso un broker, poi, non richiede molto tempo e particolari capacità: è sufficiente infatti fornire, attraverso una procedura online, i dati personali e i documenti di identità, che servono all’intermediario per validare il conto contestualmente al primo versamento.

Sul forum di Migliorbrokerforex.net alcuni utenti spiegano come implementare una strategia operativa con gli strumenti messi a disposizione dagli intermediari: per chi ha aderito ad un percorso di formazione e ha la volontà di investire in prima persona, sono disponibili tecniche di negoziazione adatte sia al breve termine sia ad orizzonti temporali più lunghi, mentre chi è interessato all’esecuzione di strategie passive può sfruttare i suggerimenti sull’impiego del social trading.

Alcuni broker, infatti, propongono nella gamma di servizi dei sistemi di condivisione dell’operatività, ideali per chi vuole costruire un personale modus operandi, pur non avendo in quest’ambito competenze di alcun tipo. I social network a tema finanziario permettono di osservare i trade eseguiti da altri iscritti alla piattaforma e replicarli eventualmente, a mano o in automatico, su un account aperto presso il broker.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.