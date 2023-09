ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cremonese le prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Milanese.

Nato il 31 luglio 2002 a Galatina, è cresciuto nel settore giovanile della Roma fino all’esordio nei professionisti, in Serie B, nella s.s. 2021/22 nelle file dell’Alessandria, dove colleziona 35 presenze, 1 gol e 1 assist. L’anno seguente esordisce in Serie A con la Cremonese, il 18 settembre 2022, nel match interno con la Lazio. Segue il trasferimento al Venezia in B nella s.s. 2022/23 prima di tornare a Cremona, dove nella stagione in corso è sceso in campo in occasione della partita di Coppa Italia col Crotone.

Raggiunto l’accordo col Torino per l’approdo in bianconero del terzino destro, classe 2000, Brian Jephte Bayeye. Arriva con la formula del prestito con opzione e vestirà la maglia numero 40. Nato a Parigi, la prima esperienza italiana la fa in C al Catanzaro, club in cui milita tre stagioni con una parentesi di sei mesi al Carpi. Lo scorso anno veste la maglia del Toro con cui esordisce in Serie A il 28 gennaio 2023 nel match di campionato con l’Empoli al Castellani.

IN USCITA

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo con opzione di Francesco Forte al Cosenza. Arrivato in bianconero nel gennaio scorso, è sceso in campo 16 volte fra campionato e Coppa mettendo a segno 4 gol.

Risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Manuele Castorani.

Trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Marco Fiorani al Taranto.

