ASCOLI PICENO – Annunciato dal patron Pulcinelli in conferenza stampa di ieri ecco la comunicazione ufficiale del club bianconero:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mirko Eramo. Il centrocampista bianconero, arrivato a gennaio 2020, saluta l’Ascoli alla sua quinta stagione, con 95 presenze all’attivo, 3 gol e 4 assist.

Il Club di Corso Vittorio ringrazia Mirko per l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune.

Centrocampista e giocatore esemplare si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, come annunciato dal patron non rientrava più nei piani del club.

