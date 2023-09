ASCOLI PICENO

STADIO “Del Duca” ore 20.30

L’Ascoli nel match infrasettimanale affronta la Ternana nella gara valida per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Ascoli a 4 punti in classifica, Ternana a quota 2

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco (35’S.T. Haveri); Caligara (13’s.t. Gnahorè), Di Tacchio, Milanese (25’s.t. Giovane); Manzari (25’s.t. Falzerano), Rodriguez(25’s.t. Nestorovski); Mendes. A disposizione: Barosi, Bolletta, Masini, Kraja, D’Uffizi, Millico, Allenatore: Viali

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani (8’s.t. Raimondo), Pyyhtia, Corrado; Falletti, Dionisi (8′ s.t. Favilli). A disposizione: Brazao, Celli, Sorensen, Lucchesi, Favasuli, Travaglini, De Boer, Marginean, Labojko, Distefano, . Allenatore: Lucarelli

Arbitro Aureliano di Bologna. Assistenti sono Domenico Fontemurato di Roma e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto Ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino, al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Eugenio Abbattista di Molfett

RETI: 42′ e 88′ PEDRO MENDES

NOTE: ammoniti Rodriguez (A.), Diakitè (T.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

53′ dopo 8 minuti di recupero termina il match con la vittoria dei bianconeri

45′ 8 minuti di recupero

43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MENDES punizione per l’Ascoli dai 25 metri, posizione centrale, batte Mendes capolavoro che termina in rete. Iannarilo rimane fermo

39′ OCCASIONE ASCOLI, cross di Bayeye si avventa Nestorovski che in spaccata impatta e sfiora il palo alla destra di Iannarillo

38′ Sostituzione Ascoli: esce Nicola Falasco, entra Kevin Haveri.

29′ GOL TERNANA, meritato pareggio degli ospiti che dopo numerose manovre offensive trovano la rete. Rete di Antonio RAIMONDO! Lancio lungo di Capuano, mischia in area di rigore e palla che diventa giocabile per l’attaccante degli ospiti che non svaglia e sigla il pareggio. Aureliano annulla dopo il controllo al VAR

28′ Cartellino giallo per Ilija Nestorovski.

25′ triplo cambio Ascoli

23′ Falletti inventa per Luperini, tiro che termina di poco a lato

14′ contropiede pericolosissimo della Ternana batti e ribatti in area poi l’ultimo tiro di Falletti termina sul fondo

10′ punizione da posizione interessante, limite dell’area a sinistra per il Picchio batte Falasco respinge Iannarilli

8′ doppio cambio Ternana

4′ Mendes viene colpito duramente a centrocampo, rimane a terra entrano i sanitari bianconeri

1′ inizia subito in attacco la Ternana con Falletti e Dionisi si rendono pericolosi davanti la linea di porta

PRIMO TEMPO

50′ fine primo tempo

48′ ammonito Rodriguez per un fallo sulla trequarti, punizione per la Ternana

45′ assegnati 5 minuti di recupero

42’GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI DAL DISCHETTO SI PRESENTA PEDRO MENDES CHE SPIAZZA IANNARILLO

40′ si attende la decisione del VAR, RIGORE CONFERMATO

39′ corner battuto da Falasco, caos in area i bianconeri chiedono il penalty per fallo di mano. L’arbitro assegna il rigore

35′ Mendes spizza di testa e serve Rodriguez in area, il tiro respinto da Innarilli termina su Bayeye che cerca il dribbling palla ribattuta su Manzari che dal limite tenta un tiro a giro para il portiere ospite

32′ ancora Falletti cerca Dionisi in area con un filtrante, il tiro del 65 viene deviato e termina su Viviano

27′ rasoterra dal limite pericoloso di Falletti che termina a fil di palo

24′ rasoterra per Dionisi in area che prova ad arrivare in scivolata sul pallone ma non riesce nell’impatto, ancora Ternana pericolosa

22′ OCCASIONE ascoli punizione per il Picchio sulla sinistra dell’area, cross in area che diventa un tiro in porta respinge Iannarilli

18′ Botteghin sfiora il gol con un bel colpo di testa sfruttando un corner battuto da Caligara

16′ VIVIANO PARA IL RIGORE A DIONISI

14′ l’arbitro assegna il rigore, Dionisi con la palla in mano si reca al dischetto

12′ Dionisi si divora il gol del vantaggio sfruttando un retropassaggio di Falasco, dal corner prosegue l’azione, viene atterrato Falletti che chiede il rigore. ANCORA IL VAR A LAVORO

10′ Dopo consulto VAR il gol viene annullato per tocco di mano

9′ GOL TERNANAancora Dionisi e Falletti innescano una manovra pericolosa, cross e tiro al volo di Luperini deviato in corner, batte Fallettie infila DIakitè di testa superando Viviano

5′ Dionisi innesca una pericolosa azione offensiva degli ospiti il tiro di Luperini è debole para Vivinao

4′ gamba tesa di Falleti su Bayeye sulla trequarti, punizione per il Picchio

0′ pallone agli ospiti, calcio di inizio

