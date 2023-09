Sarà Marco Monaldi di Macerata l’Arbitro designato per dirigere BRESCIA-ASCOLI, match valido per l’8^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 30 settembre, alle ore 14, al “Rigamonti” di Brescia.

ASCOLI PICENO – Sarà Marco Monaldi di Macerata l’Arbitro designato per dirigere BRESCIA-ASCOLI, match valido per l’8^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 30 settembre, alle ore 14, al “Rigamonti” di Brescia. Gli Assistenti sono Davide Moro di Schio e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto Ufficiale Matteo Centi di Terni, al VAR e AVAR (entrambi on-site) rispettivamente Paolo Valeri di Roma e Oreste Muto di Torre Annunziata.

Francesco Di Tacchio ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa: “Con la Ternana è stata una partita complicata, siamo stati bravi a portare a casa i tre punti, siamo sulla strada giusta, ora dobbiamo lavorare per migliorare le cose che non hanno funzionato, ma siamo contenti per la vittoria”.

Sul percorso della squadra in questo inizio di campionato: “Credo che a fine campionato tutto si compensi, col Palermo avremmo meritato di più, a Cremona abbiamo avuto alla fine l’opportunità di andare in vantaggio. La nostra identità è ben chiara e cercheremo di imporla su ogni campo. Dopo la gara col Palermo ho detto che la classifica era bugiarda e che stavamo raccogliendo meno di quanto meritassimo. Siamo un’ottima squadra, qualcuno non ha ancora raggiunto la condizione migliore, ma siamo sulla buona strada”.

Sul suo impiego come doppio mediano, in coppia con Gnahoré: “Ci sono gare in cui vengono esaltate maggiormente le qualità difensive, altre in cui bisogna attaccare, ogni partita richiede caratteristiche diverse. Nella costruzione del gioco ruotiamo e andiamo alla ricerca di soluzioni per mettere in difficoltà l’avversario. Personalmente sono in crescita, d’altra parte più si gioca e più si sta meglio, ci metto un po’ ad entrare in condizione, posso solo migliorare”.

Sui giovani della squadra che lo hanno impressionato di più: “Giovane e Manzari, quest’ultimo reduce da un campionato di Lega Pro. E’ stata brava la Società e pescarli e siamo contenti di averli in squadra”.

Sul Brescia, prossimo avversario dei bianconeri:“Sappiamo che a Brescia ci sarà un ambiente caldo, servirà molto equilibrio, siamo pronti a questa battaglia, ce la giocheremo a viso aperto, consapevoli delle nostre qualità. Pur sapendo che si tratta di una trasferta difficile, cerchiamo un colpo fuori casa che possa darci ancor più autostima”.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Ternana di martedì scorso, ha comminato un’ammenda di € 2.000,00 al club bianconero “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco”.

Ammenda di € 10.000,00 alla Ternana “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco”.

