ASCOLI PICENO -Tutto pronto per il concerto di Roberto Vecchioni, domani alle ore 21.00 in Piazza del Popolo. L’artista lombardo porterà “L’infinito tour” nella suggestiva cornice del salotto cittadino, per uno spettacolo gratuito a cui potranno assistere coloro che hanno prenotato il biglietto.

Sarà inoltre allestito uno schermo in Piazza Arringo da cui si potrà seguire il concerto. Sarà comunque presente agli accessi di Piazza del Popolo del personale dedicato munito di contapersone, per garantire un regolare flusso in ingresso e in uscita, sempre nei limiti della capienza stabilita dal comitato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

