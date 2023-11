ASCOLI PICENO – Una festa memorabile quella svoltasi mercoledì 1 novembre 2023 in un Teatro Ventidio Basso gremito sul palco sfilata di presidenti, allenatori e giocatori che hanno fatto la storia insieme alleiIstituzioni guidate dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore allo Sport Nico Stallone.



Per celebrerare il 125° anniversario della fondazione dell’Ascoli Calcio, l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, l’Ascoli Calcio 1898 FC e gli Ultras 1898 hanno organizzato serata celebrativa di grandi festeggiamenti e ricordi.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato, iniziando dalla famiglia Rozzi e Mazzone , con il commovente ricordo della nipote dell’indimenticato allenatore e del rapporto con il Presidentissimo. Poi la sfilata e i racconti dei presidenti, Nazzareno Cappelli, il primo presidente del dopo Rozzi, Roberto Benigni al quale è legato il ritorno in B dopo sette anni si Serie C e l’ ultima promozione dell‘Ascoli in Serie A. A seguire gli allenatori che hanno fatto la storia recente e passata come Aldo Sensibile, Bepi Pillon, Serese Cosmi, Fabrizio Castori Giuliano Castoldi, Massimo Cacciatori, Flavio Destro, Massimo Silva e Franco Colomba.

Oresentato anche il progetto della nuova curva sud intitolata a Costantino Rozzi, con il video del rendering.

Poi le parole di alcuni giocatori che hanno scritto le numerose e gloriose pagine del club bianconero con video, immagini, interviste, aneddoti e curiosità e il collegamento da remoto di Giancarlo Pasinato, Riccardo Orsolini e dalla Finlandia anche Oliver Bierhoff.

Tra i calciatori sul palco applauditissimo Daniele Cacia. Ricordi passati e e anche più recenti con Gigi Giorgi, Adelio Moro, Agostini, Enrico Nicolini, Anzivino e tanti altri ancora.

Protagonisti della serata sanche i tifosi: nel corso della cerimonia, la classifica di 5 importanti premiazioni sulla base dei voti espressi da tutti i sostenitori del Picchio, la formazione del secolo, il gol più bello: premiata la rovesciata di Agostini.

Finale con patron Massimo Pulcinelli, Roberta Pulcinelli, il dg Verdone, il Ds Giannitti, Mister Viali e capitan Botteghin, che ha mostrato la maglia celebrativa che sarà indossata in Ascoli-Como del prossimo 11 novembre. Sul palco anche Bellusci, Mendes e Nestorovski, poi finale con l’inno “La storia siamo noi”, una canzone celebrativa interpretata da Monica Calvaresi e da Flavius Circiumaru e prodotta da DJ Asco.

Una festa che ha dato lustro alla storia del club, con un ricordo della storia dalla sua nascita nell’iniziale monologo nel quale sono stati ricordate le prime tappe dalla nascita alla rinascita con l’imprenditore Del Duca e poi i gloriosi anni di Costantino Rozzi.

IL VIDEO DELLA SERATA

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.