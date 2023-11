ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno intende candidare una Strategia Territoriale (ST), in risposta all’avviso pubblico “Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane” emanato dalla Regione Marche e finanziato con fondi PR Marche FESR – FSE+ 21-27 – ITI Urbani 21-27, in partenariato con i Comuni di Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli.

Nell’ambito della strategia territoriale, il Comune intende identificare quali partner strategici della proposta privati ed enti del Terzo settore. Per quest’ultimi è stato organizzato un incontro di programmazione partecipata, che si è svolto lunedì presso la Bottega del Terzo settore (corso Trento e Trieste, 18), nel corso del quale si è proceduto anche alla presentazione dell’avviso pubblico.

venerdì 24 novembre 2023 lunedì 4 dicembre 2023, entrambi alle ore 18. Gli enti del Terzo settore potranno avanzare proposte di interventi coerenti con obiettivi specifici del PR Marche FSE+ 2021-2027 e le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, entro e oltre il 29.11.2023, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo Nella stessa sede seguiranno altri due incontri, programmati per il, entrambi alle ore. Gli enti del Terzo settore potranno avanzare proposte di interventi coerenti con obiettivi specifici del PR Marche FSE+ 2021-2027 e le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, entro e oltre il 29.11.2023, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] . Per scaricare l’avviso pubblico e i format necessari per la predisposizione della candidatura è possibile visitare la pagina

