FOLIGNANO – Un villaggio natalizio, show cooking con i più grandi chef, laboratori, spettacoli: Food Before Christmas è pronto a trasformare Villa Pigna. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, nell’area del PalaRozzi, con la prima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Ascoli + con il patrocinio del Comune di Folignano.

Food Before Christmas sarà un originale evento di Natale dedicato al cibo, una vera e propria esperienza culinaria, con un ricco programma di attività incentrate sulla gastronomia e sulla condivisione della gioia del cibo durante le festività. Il cuore dell’evento sono gli show cooking che vedranno la partecipazione di rinomati chef e pasticceri che condividono la loro maestria e passione per la cucina con il pubblico.

Durante questi show, i partecipanti potranno assistere alla preparazione di piatti tradizionali e innovativi, imparare nuove tecniche culinarie e ricevere consigli di cucina da esperti del settore. Gli chef si esibiranno in vere e proprie performance, trasformando la cucina in uno spettacolo che incanta gli occhi e il palato.

Tante le tematiche al centro degli spettacoli: dolci salutari e per diabetici, per chi è attento alla salute o ha esigenze alimentari specifiche, dolci senza glutine, con la presentazione di alternative gustose per celiaci, dolci tipici del Natale, la tempura giapponese.

La presenza dei celebri chef Hiro e Renato all’evento “Food Before Christmas” arricchirà il programma con un tocco di eccellenza culinaria e stellare, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assistere a dimostrazioni di alta gastronomia e di trarre ispirazione dalle loro rinomate tecniche e creazioni. Questi maestri della cucina non solo esaltano l’arte culinaria, ma trasformano ogni piatto in un’opera d’arte, regalando un’esperienza indimenticabile agli amanti del buon cibo.

Inoltre ci sarà l’opportunità unica per adulti e per bambini di immergersi nell’atmosfera festiva attraverso laboratori interattivi. I più piccoli potranno mettere le mani in pasta creando addobbi edibili per l’albero di Natale e biscotti natalizi, accompagnati dalle aiutanti di Babbo Natale, promuovendo così un’esperienza educativa e divertente. Per gli adulti, si realizzeranno laboratori che spaziano dalla pasticceria alla cucina, guidati da esperti come Arturo di Bakeoff Italia, dove si potranno apprendere tecniche di preparazione delle “frolle” e delle “masse montate”. Questi workshop saranno una fantastica opportunità di sviluppare nuove abilità culinarie in un ambiente festivo e accogliente.

Il villaggio natalizio con truck gastronomici, mercatini di artigiani e la presenza di Babbo Natale, darà ancora più luce all’evento. Gli spettacoli saranno accompagnati da intrattenimenti come giochi tradizionali rivisitati in chiave goliardica e natalizia per grandi e piccini in collaborazione con la Polisportiva Villa Pigna, musica dal vivo e spettacoli di trampolieri e mangiafuoco, per un’atmosfera di festa e divertimento.

PROGRAMMA EVENTI

Venerdì 15 dicembre 2023

12:30 – Apertura del villaggio natalizio dei truck

16:00 – Laboratorio “I biscotti per Babbo Natale” con le aiutanti di Babbo Natale

17:00 – Laboratorio per adulti “Le frolle” con Arturo di Bakeoff Italia

17:30 – Seminario e showcooking “I dolci senza glutine” di Angela Rizzato con la partecipazione di AiC

18:00 – Inizio giochi di goliardia e apertura espositori artigiani

18:45 – Spettacolo “giocoliere del fuoco”

19:00 – Showcooking del pastry chef Simone D’Onofrio presenta “I mostaccioli”

20:00 – Spettacolo “giocoliere del fuoco”

21:00 – Showcooking dello Chef Hiro presenta “La cena della Vigilia di Natale”



Sabato 16 dicembre 2023

12:00 – Apertura del villaggio natalizio dei truck

16:00 – Laboratorio per bambini “Gli addobbi edibili per l’albero di Natale”

17:00 – Laboratorio per adulti “Le masse montate” con Arturo di Bakeoff Italia

17:00 – Showcooking “I dolci salutari e per diabetici” di Martina Capriotti

17:30 – Inizio giochi di goliardia

18:00 – Teatro del Ramino in “Willy Wonka sui trampoli” e Opera Acustica con i canti di Natale

18:00 – Showcooking del pastry chef Simone D’Onofrio presenta “Il Parrozzo”

19:15 – Showcooking di Cuore Bilancino con Matteo Felici di Bakeoff Italia presenta “Bûche de Noël”

21:00 – Showcooking del pastry chef Renato Ardovino presenta “Il dolce di Natale”



Domenica 17 dicembre 2023

12:00 – Apertura del villaggio natalizio dei truck

16:00 – Giochi di goliardia e Laboratorio per bambini “Omino Pan di Zenzero”

17:00 – Laboratorio per adulti “Le creme” con Arturo di Bakeoff Italia

16:30 – Gran Galà dello Sport

18:00 – Apertura espositori artigiani

19:00 – Opera Acustica con i canti di Natale



