ASCOLI PICENO- Se il Parma, prossimo avversario dell’Ascoli, può definirsi l’ammazza campionato, il resto della classifica denota una grande imprevedibilità ed equilibrio. dove dal secondo posto in giù sono tutti racchiusi in 21 punti e dove in molti, dopo il giro di boa, possono legittimamente aspirare a qualsiasi obiettivo così come, allo stesso tempo, temere qualsiasi epilogo.

Campionato decisamente imprevedibile analizzando sopratutto le inaspettate vittorie in trasferta, che in questo girone di andata sono molto ricorrenti e in numero maggiore rispetto agli ultimi undici campionati, andando quasi a pareggiare le vittorie ottenute in casa (che invece sono al minimo storico).

IL CAMPIONATO I NUMERI

62 gli scippi in casa altrui da parte delle squadre di B, una in più del precedente record della 2021/22. E’ il Parma la squadra con più successi esterni, sei, seguita con cinque da Como e Cremonese. Ma l’aspetto più interessante è che tutte le venti squadre della Serie BKT hanno almeno ottenuto una vittoria in trasferta: anche questo testimonia l’incertezza del risultato.

Le vittorie in casa hanno toccato il minimo storico, 69, una in meno dell’anno scorso e di tre anni fa. Parma, Cittadella e Venezia guidano questa classifica con sei vittorie e anche qui, come nel caso delle trasferte, tutte le squadre hanno almeno vinto una volta.

Infine i pareggi: pochi anche questi, 118 volte è uscito il segno X nel girone di andata sempre negli ultimi undici anni, la media dei pareggi è fissata a quota 136, si capisce meglio il dato della 2023/24. Catanzaro e Sampdoria sono le meno interessate da questa statistica, rispettivamente con tre e quattro pareggi, il Bari invece è al top con undici.

I playoff A livello di punti sono alla portata di tutti. Pensando che Lecco, Ternana e Feralpisalò hanno compresso molto la classifica con le squadre in zona playout che sono (quasi) equidistanti dal nono e dall’ultimo posto. Pensando che il Modena a 28 punti occupa l’ottavo posto, ultimo della griglia play off.

Lotta salvezza – Dalle sei squadre che occupano gli ultimi sei posti in classifica e con il Sudtirol virtualmente salvo solo grazie alla miglior differenza reti con il Lecco. (Lecco 20, Ternana 18, Ascoli e Spezia 17 e il fanalino di coda Feralpi Salò chiude a 14)

Crociati a parte, nessuna è stata protagonista di un rendimento lineare

(fonte LegaB.it)

I MOVIMENTI DI MERCATO IN SERIE B

Il Parma che il 16 gennaio sfiderà i bianconeri di Mister Castori, con i suoi talenti è sotto i riflettori e l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul giovane Adrián Bernabé, nato e cresciuto nei settori giovanili di Espanyol e Barcellona, passato anche nel Manchester City nell’estate del 2018. Trequartista talentuoso che tanto diede da fare alla difesa dell’Ascoli nella gara di andata.

Dal 4 gennaio aprirà la finestra del mercato invernale e per ora si registrano solo alcune cessioni: Tordini dal Lecco al Padova, Bertolacci dalla Cremonese al Fatih Karagümrük e Bombagi dal Catanzaro al Mantova.

