Dopo tre giorni intensi di competizioni tra le 30 squadre partecipanti, che si sono svolte nelle 9 strutture sportive dei comuni limitrofi, si è arrivati alle entusiasmanti finali della categoria under 16 e under 18, che si sono tenute al PalaSpeca. Le quattro squadre finaliste hanno affascinato il numeroso pubblico presente con gare di ottimo livello, in cui è stato possibile ammirare un bel gioco e una grande pallavolo. Alla fine, la vittoria nella categoria under 16 è andata al Moro Volley l’Aquila, mentre nella categoria under 18 ha trionfato la Riviera Samb Volley.il premio individuale MVP. È stato assegnato a Chiaravalle Matilde della società Moro Volley Aquila

Nelle categorie under 14 e under 13, la squadra vincitrice è stata rispettivamente la Ciú Ciú Offida Volley e l’Athena Volley Sbt. Durante la premiazione, il sindaco Gigi Massa ha salutato le giovani atlete, manifestando la sua grande soddisfazione per l’importanza di questo evento nel territorio e per i valori sportivi che esso promuove. Alla premiazione hanno preso parte anche il presidente territoriale FIPAV Ascoli Fermo, l’assessore allo sport Cristina Capriotti, la consigliera con delega allo sport Maestri Valeria, la rappresentante federale nazionale atlete Ciara Di Iulio, e Walter Bartolomei delle cantine Ciu’ Ciu’, sponsor ufficiale dell’Offida Volley.

Possiamo affermare con certezza che questa edizione del Marche International Volley Cup sia stata un vero successo. Questo torneo unico nel suo genere lascia ricordi indelebili nei cuori di coloro che vi partecipano, come testimoniano i saluti e i complimenti delle società partecipanti. La presidente Paola Benigni nel suo discorso finale ha salutato tutti i partecipanti, dando loro appuntamento all’edizione del 2024 e augurando loro un anno pieno di soddisfazioni.