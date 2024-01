Il match valido per la 21^ giornata del Campionato di Sere BKT, in programma domenica 21 gennaio, alle ore 16:15, al Del Duca

ASCOLI PICENO- Davide Ghersini della sezione di Genova è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-BARI, match valido per la 21^ giornata del Campionato di Sere BKT, in programma domenica 21 gennaio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Domenico Fontemurato di quella di Roma 2. Quarto Ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza, al VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

