Tra i bianconeri prima convocazione per il difensore Riccardo Gagliolo; rientrano Caligara, dopo due mesi e mezzo dallo stop, e Bellusci dalla squalifica

Ore 14 in campo Como e Ascoli

Stadio “Sinigaglia” di Como gara ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2023/24

Tra i bianconeri prima convocazione per il difensore Riccardo Gagliolo; rientrano Caligara, dopo due mesi e mezzo dallo stop, e Bellusci dalla squalifica. Assenti gli squalificati Masini e Falasco

Queste le parole di Mister Castori al termine di Como-Ascoli:

“Vittoria importantissima e meritata, che era nell’aria e dà lustro ai pareggi contro Cittadella, Parma e Bari; rappresenta il picco di crescita della squadra e ci dà convinzione perché vincere qui non è facile, contro un Como molto forte, con giocatori di grande qualità, secondo in classifica e proiettato verso la Serie A”.

Arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari assistenti Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Antonio Severino di Campobasso e dal quarto ufficiale Emanuele Ceriello di Chiari. Al Var (on-site) ci sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, assistente Var (on-site) Oreste Muto di Torre Annunziata.

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-4-2): Semper; Curto, Barba, Odenthal, Sala; Verdi (13’ pt Blanco, 21’ st Cassandro), Abildgaa, Bellemo (21’ st Chajia), Da Cunha; Cutrone (7’ st Nsame), Gabrielloni (21’ st Baselli). A disp. Bolchini, Vigorito, Solini, Iovine, Gioacchini, Ioannou. All. Roberts

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Väisänen (45’ st Quaranta); Falzerano, Valzania (41’ st Gagliolo), Di Tacchio, Giovane (21’ st D’Uffizi), Celia (41’ st Maiga Silvestri); Mendes, Rodriguez (21’ st Streng). A disp. Bolletta, Vasquez, Caligara, Adjapong, Milanese, Manzari, Nestorovski. All. Castori

ARBITRO: Collu di Cagliari

RETI: 37’ st Mendes (A), 44’ st aut. Cassandro (C)

NOTE: Ammoniti Bellusci (A), Abildgaard (C), Giovane (A), Bellemo (C), Valzania (A). Espulso al 15’ st Odenthal (C). Spettatori 5.127 (di cui 3.215 abbonati e 176 ospiti). Rec. 4’ pt, 5’ st

CRONACA DEL MATCH

0′ inizia il match

5- Di Tacchio rimane a terra dopo un contrasto con Odenthal soccorso rientra subito in campo

8- Ammonito Bellusci per un fallo su Verdi che rimane dolorante alla spalla soccorso dai sanitari

10- ancora fermo il gioco, Abildgaard a terra dopo un contrasto aereo con Vaisanen su punizione di Verdi

13- Primo cambio, nel Como Verdi non ce la fa e chiede il cambio

17- OCCASIONE Como Da Cunha recuepra filtrante per Cutrone solo davanti a Viviano tira alto

19- si affaccia in area il Como con un ross di Bellemo il colpo di testa di Cutrone troppo debole per impensierire Viviano

27- Punizione per l’Ascoli dal limite dell’ area batte Bellusci ma colpisce la barriera e tutto si traduce in un nulla di fatto

30- tiro di Cutrone da posizione laterale, ci pensa Viviano

33- Ammonito Abildgaard

35′ ammonito Giovane

38- Inserimento di Rodriguez in area si salva il Como

40- Conclusione che termina alta di Vaisanen dopo un corner di Giovane

45- il Comò reclama un calcio di rigore per un tocco con il braccio di Bellusci dopo la visione al Var l’arbitro non concede il penalty

51- Ammonito Bellemo. Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

47′ punizione dalla trequarti per l’Ascoli: Bellusci cerca Di Tacchio che prolunga per Giovane, palla sul fondo.

50′ rimane terra Cutrone, che si tiene la coscia: possibile problema muscolare cambio nel Como entra Jean-Pierre Nsame.

55′ Tiro di Falzerano dal limite palla sul fondo

60′ ESPULSO Odenthal gomitata su Rodriguez dopo la visione VAR

62′AMMONITO Luca Valzania. Giallo per proteste per la mezzala, partita che si sta innervosendo.

70’Streng prova il colpo di testa sul primo palo, lo anticipa Curto.

73′ Abildgaard prolunga la punizione di Falzerano, palla che sfiora la traversa.

76′ OCCASIONE CHAJIA Conclusione dalla distanza per l’ex della gara, pallone di poco alto

82’GOooooooooooooooooL! Como – ASCOLI 0-1! Rete di Pedro Mendes. Angolo di Falzerano, svetta in cielo la punta che, di testa, batte Semper. Decimo gol per il portoghese

86′ ABILDGAARD Conclusione potente dalla distanza, Viviano blocca al petto.

89’GOOOOOOOOOOOOOL Autorete di Tommaso Cassandro. Punizione di Falzerano, deviazione nella propria porta per il difensore del Como.

90’Cinque i minuti di recupero.

90’+6’FINISCE il match

