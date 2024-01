COMO – Un Ascoli mai domo, aggressivo, dinamico e in forma quello visto a Como che porta a casa tre punti importantissimi considerando anche gli altri risultati della B.

Azzeccate le scelte di mister Castori che al momento giusto sfruttando anche la superiorità numerica riesce a infliggere una sconfitta sicuramente inaspettata alla vigilia ad un Como che punta dritto alla A.

Ci pensa sempre lui Pedro Mendes a portare i vantaggio il Picchio poi un autorete su punizione di un Falzerano decisamente in forma sigilla il risultato.

Bene Streng e i nuovi innesti, ottimo come sempre l’ingresso di Simone D’Uffizi che ormai non stupisce più e una prova eccellente di Bellusci in difesa.

Queste le parole di Mister Castori al termine di Como-Ascoli:

“Vittoria importantissima e meritata, che era nell’aria e dà lustro ai pareggi contro Cittadella, Parma e Bari; rappresenta il picco di crescita della squadra e ci dà convinzione perché vincere qui non è facile, contro un Como molto forte, con giocatori di grande qualità, secondo in classifica e proiettato verso la Serie A”.

Così Riccardo Gagliolo nel post gara di Como-Ascoli:

“Penso che la squadra abbia disputato una grandissima partita, sempre attenta e sul pezzo, praticamente non hanno mai calciato in porta; dopo l’espulsione abbiamo spinto sull’acceleratore e abbiamo conquistato una grande vittoria, meritata. Dopo il gol è stata una partita di controllo, non abbiamo sofferto mai”.

