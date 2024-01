I bianconeri si preparano alla prossima sfida contro il Sudtirol , match valido per la 23^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 4 febbraio, alle ore 16:15, al “Del Duca”

ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano alla prossima sfida contro il Sudtirol , match valido per la 23^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 4 febbraio, alle ore 16:15, al “Del Duca” . Ad arbitrare sarà Daniele Perenzoni della sezione di RoveretoAssistenti sono Filippo Bercigli di Firenze e Marco Belsanti di Bari. Quarto Ufficiale Gianluca Catanzaro di Catanzaro, al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Rosario Abisso di Palermo.

CALCIOMERCATO

USCITE Il calciomercato vede la società molto impegnata, salutano Manzari e Ghazoini, con il primo che torna anticipatamente al Sassuolo dal prestito, mentre per il secondo accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

ENTRATE. La società bianconera comunica l’acquisito dallo MŠK Žilina a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive dell’attaccante slovacco Dávid Ďuriš. Nato il 22 marzo 1999 a Žilina, conta oltre 200 presenze con la maglia della sua città. Ha vestito i colori della Nazionale della Slovacchia dall’Under 21 alla prima squadra; con quest’ultima sono 9 le presenze collezionate e 1 gol realizzato.

Acquisito dallo Swift Hesper a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Karim Zedadka. Francese di Pertuis, naturalizzato algerino, è nato il 9 giugno 2000 ed è reduce dall’esperienza nel massimo campionato lussemburghese.

L’altro neo acquisto, il difensore Valerio Mantovani ha parlato in conferenza stampa della trattativa che lo ha portato all’Ascoli e delle sue prime impressioni da neo bianconero: “È stata una trattativa lunga, la mia volontà era venire qui, conosco la metodologia di lavoro del Mister e la mia priorità era raggiungerlo, alla fine siamo riusciti a chiudere la trattativa e sono contento di essere arrivato. Sono qui con la mentalità di chi deve salvarsi, dobbiamo raggiungere prima possibile l’obiettivo e dobbiamo dare continuità alla grande vittoria ottenuta a Como. Nel 3-5-2 ho sempre giocato ‘braccetto’, ovvero terzo di difesa, sia a destra che a sinistra. Ad Ascoli ho trovato ragazzi con un passato importante alle spalle, sono tutti calciatori validi, conoscevo qualcuno, mi sono subito sentito a mio agio; il centro sportivo è veramente bello, si mangia e si fa colazione tutti insieme, è un sistema che mi piace molto perché aiuta a fare gruppo”.

Sulla prossima sfida col Sudtirol: “Sarà una partita importantissima, hanno due punti in più rispetto a noi, ci stiamo preparando bene e lotteremo con il coltello fra i denti per una sfida che per noi vuol dire tanto”. Su Mendes: “È un giocatore dalle grandissime qualità, sa abbinare qualità e quantità, attacca bene la profondità, sa tenere bene la palla, è strutturato”.

Sul suo rapporto con Mister Castori: “E’ una persona dai grandi valori, non va dietro alle frivolezze, riesce a tirare fuori il meglio da noi giocatori, lo ha fatto nell’esperienza di Salerno e non capita sempre di incontrare un allenatore così”. Sulla lotta salvezza: “E’ veramente difficile fare previsioni, il campionato è molto equilibrato, bisogna vincere più partite possibili per allontanarsi dalle zone calde, c’è bisogno di grande impegno, ma sono certo che tutti insieme potremo fare ottime cose”.

