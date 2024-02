CATANZARO-ASCOLI, match valido per la 24^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 10 febbraio, alle ore 16:15, al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro

ASCOLI PICENO- Antonio Rapuano della sezione di Rimini è l’Arbitro designato per dirigere CATANZARO-ASCOLI, match valido per la 24^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 10 febbraio, alle ore 16:15, al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro.

Gli Assistenti sono Marco Ceccon di Lovere e Marco Ceolin di Treviso. Quarto Ufficiale Enrico Gemelli di Messina, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Alberto Santoro di Messina.

