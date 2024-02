CASTORANO – Il Sindaco di Castorano, Graziano Fanesi ringrazia la fiducia manifestata dai cittadini, conferma la scelta di non candidarsi come sindaco, ma affiancherà comunque la prossima Amministrazione.

“Ringrazio i tanti concittadini e non che in questi ultimi mesi mi hanno chiesto un ripensamento rispetto alla scelta di non ricandidarmi a sindaco – continua Fanesi – Sintomo di rispetto e fiducia che hanno dimostrato negli anni e anche in questo momento. La mia scelta è di carattere puramente personale. Quindi al di là del fatto che non sarò candidato sindaco, se permarrà questo spirito di condivisione di un progetto unitario e progressista, e ci sarà la volontà da parte di tutti, sarò a disposizione della nuova Amministrazione o comunque delle associazioni per condividere un progetto unitario di intenti”.

Fanesi metterà a disposizione l’esperienza maturata nei 15 anni di Amministrazione, in cui ha contribuito al raggiungimento di risultati dal punto di vista dei finanziamenti intercettati e dei servizi, che in qualche modo con non poche difficoltà sono stati mantenuti e in buona parte anche integrati.

Il Sindaco uscente sta incontrando cittadini e rappresentanti di associazioni alle quali ha chiesto un incontro per condividere quello che potrà essere il nuovo percorso che si sta costruendo per Castorano: “C’è la diffusa volontà di concentrare le energie sulla rivitalizzazione e la condivisione di alcuni progetti. Tante sono le sfide che il comune dovrà affrontare. E questo è un sentire comune che Fanesi condivide a pieno. Castorano è un piccolo Paese che, nonostante soffra di uno spopolamento, riesce al momento a garantire tanti servizi su tutto il territorio. Servizi che, nei prossimi anni, non sarà semplice mantenere. Per questo motivo occorrerà concentrare le forze di più cittadini possibili, per dare forza al progetto che si lega decisamente allo spirito di chi si metterà a disposizione della comunità, più che alla mera visibilità. Quindi sarà fondamentale nel prossimo futuro, condividere questo percorso per mantenere alto il livello dei servizi di Castorano e magari implementarli. E’ giunto il momento di accantonare personalismi di qualsiasi genere, Castorano non ha bisogno di salvatori della patria – conclude Fanesi – Occorrerà lo sforzo di tante persone consapevoli che il mettersi in gioco comporterà tanto lavoro, impegno personale e sacrifici familiari. Spero che la risposta dei cittadini possa essere quanto più ampia possibile”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.