ASCOLI PICENO – Ecco la nota del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: “La stabilizzazione di 108 precari presso l’Ast di Ascoli Piceno è un grande risultato, che conferma il sinergico lavoro che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti con l’Azione Sanitaria Territoriale locale e con la direttrice generale Nicoletta Natalini, alla quale va il mio plauso. Quando sono stato eletto sindaco, nel giugno 2019, abbiamo scongiurato in ogni modo la realizzazione dell’Ospedale Unico, che avrebbe portato alla ‘morte’ del Mazzoni e della città di Ascoli, tanto dal punto di vista sociale quanto dal punto di vista sanitario. Al contrario, grazie alla realizzazione dell’Azienda Sanitaria Territoriale, abbiamo dato il via a una nuova visione della sanità locale.

Nel corso del mio mandato amministrativo, ho avuto costanti contatti e interlocuzioni con tutti gli operatori sanitari: l’odierna stabilizzazione di 52 infermieri e 56 operatori socio sanitari è un grande risultato, raggiunto grazie alla stretta collaborazione e ai fitti colloqui avuti con la direttrice Natalini e con la Regione Marche. Siamo ben consapevoli di come ci siano tante altre problematiche da risolvere: dalla valorizzazione del personale medico, infermieristico e sanitario all’abbattimento delle liste d’attesa. Grazie al lavoro che stiamo portando avanti ormai da diverso tempo, però, abbiamo posto un freno a tanti anni di mala gestione della sanità locale, dando vita a un nuovo futuro per il nostro ospedale e per i suoi operatori, che presto incontrerò – con la consueta disponibilità sempre avuta nei confronti dei miei cittadini – per continuare ad ascoltare le loro esigenze.””

