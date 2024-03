SPINETOLI – Il sipario è sceso sull’edizione 2024 de “L’uomo della Croce”. L’evento, unico per il suo genere per la maestosità delle scene, ha riscosso un grande successo di pubblico.

L’associazione Freedom ringrazia i numerosi spettatori, i migliaia che hanno partecipato all’evento con grande rispetto e emozione.

“Quest’anno il ringraziamento più importante – commenta l’Associazione – lo vogliamo fare alla solida comunità che abbiamo costruito. Ciascuno ha offerto un pezzo di sé: il lavoro, il tempo, le competenze, la professionalità, un volto per un protagonista o un figurante. E se lo spettacolo è stato una meraviglia, per noi la vera meraviglia è il nostro stare insieme, il nostro sentirci comunità. Forti di questa consapevolezza, siamo già proiettati verso il futuro, con la speranza che quanto realizzato possa aver arricchito di senso la Pasqua che sta per arrivare”.

L’associazione ringrazia le associazioni, i cittadini e gli sponsor, la Cattolica Assicurazioni per il particolare sostegno e il Bim Tronto per il contributo. Poi i parroci che hanno messo a disposizione la parrocchia per oltre un mese, la Protezione Civile, i Carabinieri e la Croce Verde Vallata del Tronto per l’ordine e la sicurezza del corteo. E il Comune di Spinetoli per il patrocinio e per il grande sostegno nell’organizzazione degli spazi e della viabilità.

“Vi diamo appuntamento all’anno prossimo”, conclude l’associazione.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.