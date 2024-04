ASCOLI PICENO – Proroga ordinanza dirigenziale N.187/24 per la regolamentazione della circolazione veicolare in via delle Zeppelle e viale Rozzi per lavori di asfaltatura. Richiedente: Adriatica bitumi Spa

Con l’Ordinanza dirigenziale n.207 del 30/03/2024 l’Amministrazione comunale ordina dal giorno 03/04/2024 al giorno 06/04/2024 di regolamentare la viabilità in via Zeppelle e viale Rozzi come di seguito: