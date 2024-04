OFFIDA – Sabato 20 aprile il candidato sindaco per Offida Solidarietà e Democrazia, Luigi Massa, ha tenuto un incontro pubblico per fare il punto dopo i forum tematici che si sono svolti nelle ultime settimane.

Durante la mattinata sono stati condivisi tutti i progetti e le attività che caratterizzeranno il prossimo quinquennio secondo il programma elettorale presentato.

“Sono grato a tutti i cittadini che hanno partecipato ai nostri incontri sui forum tematici che ci aiuteranno a realizzare il programma elettorale – commenta Massa – Dalla condivisione e confronto con loro sono scaturiti diversi spunti, di cui faremo tesoro pensando alla prossima amministrazione”.

Tra gli argomenti trattati, all’interno del primo forum “OffidAdesso Solidale e inclusiva” Massa ha parlato del rinnovato sostegno alla fragilità, affinché nessun offidano resti indietro: “Un’Offida che possa sempre di più pensare ai suoi giovani, dall’attenzione all’infanzia, all’istruzione di qualità fino a rispondere alle esigenze professionali e dell’importanza della partecipazione cittadina”.

Dal secondo forum “OffidAdesso per una migliore qualità della vita”, tanti sono stati i suggerimenti su salute e sanità di comunità, a partire dalla massima attenzione per la riqualificazione dell’ex ospedale, anche se non compete al Comune, affinché vengano assegnate le risorse per far partir il progetto entro l’anno. Massa ha ribadito il valore collettivo, sociale ed economico dello sport e l’importanza della tutela e della sostenibilità ambientale.

Il terzo forum “OffidAdesso è futuro” ha ispirato un confronto sulla parità di genere, da cui sono arrivati diversi suggerimenti e una visione dell’Offida che verrà, di un cambiamento della realtà urbana.

“OffidAdesso resiliente attiva e attrattiva” è stato l’oggetto di discussione dell’ultimo forum, che ha compreso il commercio e le attività produttive, la valorizzazione agroalimentare e idee per far diventare il centro storico un bene di tutti.

