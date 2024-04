OFFIDA – “Noi ci siamo. Questo è un filo che ci unisce e che ci terrà uniti”, così il candidato di Offida Solidarietà e Democrazia e sindaco uscente, Luigi Massa, ha esordito sul palcoscenico del Serpente Aureo, nel pomeriggio del 26 aprile, in occasione della presentazione della sua lista.

“Dopo anni il percorso legislativo arriva a conclusione, con situazioni difficili che ci hanno messo alla prova ma che abbiamo superato insieme. Ora progettiamo l’Offida che sarà, con pragmatismo, serietà, responsabilità e umiltà. Offida Solidarietà e Democrazia continuerà a far grande Offida con un assetto riconosciuto dai cittadini”.

Massa ha poi presentato in ordine casuale, tutti i protagonisti della prossima tornata elettorale, le persone che hanno deciso di mettersi a disposizione spassionatamente e che vogliono provare a costruire l’Offida che sarà.

“Il supporto di tutti voi fa Offida più forte – continua Massa, rivolgendosi al pubblico intervenuto – la nostra città non ha bisogno di orizzonti bassi, ma di un panorama alto. Queste persone che ho scelto la pensano così, come tutti noi”.

Il candidato Sindaco ha scelto come metodo l’estrazione per chiamare i membri della lista e a ognuno di loro ha rivolto la domanda, “Perché hai deciso di candidarti?”, poi li ha invitati a firmare ufficialmente la propria candidatura.

Fra i nomi si ritrovano quelli di Isabella Bosano e Davide Butteri, assessori della corrente legislatura.

Ecco la lista completa:

Simone Perozzi, 37 anni imprenditore edile, sposato con un figlio: “Non vedo un motivo per cui una persona non dovrebbe impegnarsi nella vita sociale. Se tutti facessero qualcosa, il risultato sarebbe enorme”.

Claudia Falcioni, 59 anni impiegata, sposata con figli: “Un’esperienza che mi sento di voler affrontare”.

Roberto Barbizzi, 42 anni albergatore e impegnato come segretario nella polisportiva Offida United “Non ho avuto dubbi, è arrivato il momento della vita in cui una persona può dare alla comunità. Orgoglioso di stare al fianco di Massa”.

Isabella Bosano, 50 anni, avvocato, sposata con un 1 figlio: “Ho accettato l’invidio a ricandidarmi per dare un contributo a una squadra nuova che si approccia per la prima volta a un impegno amministrativo. Mi metto a disposizione degli altri. Poi vorrei inaugurare il polo scolastico”.

Stefano D’Angelo, 43 anni, postino vignaiolo, contadino, sposato e padre di due figli e rappresentante del Circolo di Rifondazione Comunista di Offida: “Voglio esserci e portare la nostra esperienza. Le mie radici sono qui a Offida. Offida mi ha dato l’identità e voglio provare a ricambiare questo onore”.

Valerio Pacchiarotti 34 anni: “All’inizio avevo paura di assumermi un impegno grande. Poi mi sono detto, perché no? Amo la mia città, piena di monumenti: ho studiato beni culturali, ho pensato di poter contribuire con qualche idea”.

Simona Fioravanti, 41 anni, dipendente delle Posta e esponente di Coerenza per Offida. Originaria di Capradosso, ma vive da anni a Offida. “Cinque anni fa mi presentai con un’altra lista, ma con il passare del tempo è venuto meno il confronto. Ritengo che l’arricchimento ricevuto in questo percorso non debba andare perso, per cui continuerò a lavorare per la collettività con una squadra in cui c’è il confronto. Ho trovato la libertà in questo gruppo”.

Davide Butteri, 40 anni libero professionista, sposato con due figli: “Mi ricandito per senso di responsibilità. In questi ultimi 5 anni ci sono stati momenti critici per la legislatura, come il Covid, per cui non possiamo lasciare a metà le opere incompiute”.

Marica Cataldi, 42 anni, un compagno e due figli: “La mia casa è il teatro e dopo tanto lavoro (con il Gad’A, ndr) l’abbiamo rivisto pieno. Ho accettato perché mi son sentita in dovere di dare ai miei figli un esempio. E’ importante rimboccarsi le maniche per la propria comunità”.

Fabio Amabili, 45 anni ingegnere, sposato con 1 figlio: “Ho dato la mia disponibilità perché mettersi a disposizione della comunità dà grandi soddisfazioni”.

Mauro Talamonti, 40 anni responsabile controllo qualità, sposato con 1 figlio “La candidatura per me è un’occasione di crescita, metto a disposizione la mia capacità di adattamento”.

Silvia Caronna, 31 anni infermiera pediatrica. Nata e cresciuta a Torino. Dall’età di 8 anni frequenta Offida, per vacanza, fino a decidere di trasferircisi definitivamente. “Sono stata io a dire a Massa che davo la mia disponibilità. Spero che la visione di una candidata vissuta in una grande citta possa essere utile alla comunità offidana.”

