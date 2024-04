TERNI -Queste le parole di capitan Botteghin, autore del gol vittoria nel giorno del suo ritorno in campo dopo l’infortunio:

“Sono stato molto male in questo periodo e ho fatto di tutto per tornare in campo prima possibile per dare una mano alla squadra, oggi ci sono riuscito, abbiamo vinto una partita importantissima. Abbiamo fatto meglio sotto il profilo della creazione di occasioni da gol, arrivando avanti più spesso; sbagliamo ancora le scelte, ma dietro la difesa non ha subito gol neanche oggi. La partita con la Ternana era una finale e aver fatto gol ci dà molta fiducia, ora testa a mercoledì. La vittoria è anche per i tifosi che non sono potuti venire a Terni, girano tutta l’Italia con noi e oggi non hanno potuto seguirci, non capisco molto le regole, il calcio è dei tifosi. Siamo contenti d’aver regalato loro una vittoria perché i tifosi non meritano quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane

Così Mister Carrera al termine di Ternana-Ascoli:

“Grande partita, faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo tenuto bene il campo, soffrendo il giusto, è una vittoria importante per il morale, ma mercoledì abbiamo un’altra battaglia, non abbiamo fatto ancora niente. Il ritiro ci ha permesso di lavorare con più tranquillità e, stando sempre insieme, ci ha aiutato a preparare la gara nel miglior modo possibile. Tatticamente oggi abbiamo cambiato qualcosa, in funzione di come giocava la Ternana e perché i tre attaccanti in settimana hanno fatto un gran lavoro in fase di non possesso palla”.”.

