CASTIGNANO – “Un lungo percorso al fianco della Banca del Piceno e della nostra comunità. Da parte mia, del Consiglio di amministrazione e di tutto l’Istituto di credito il grazie più sentito per l’impegno e la dedizione dimostrati sempre, in ogni circostanza e per così tanto tempo”. Parole pronunciate da Alfio Bagalini, presidente della Banca del Piceno, durante la consegna della targa (e di una penna personalizzata) ai quattro dipendenti andati in pensione nel primo trimestre del 2024. Una cerimonia sentita, a tratti commovente, svoltasi nell’auditorium San Venanzo a Castignano in occasione della riunione con il personale per la presentazione del bilancio consuntivo (“Un ottimo bilancio sotto tutti i punti di vista”, ha spiegato Bagalini). In quattro sono andati in pensione nel periodo gennaio-marzo di quest’anno: Giovanna Narcisi, Anna Maria Lozzi, Natalino Romandini e Maurizio Candellori. Il presidente Bagalini e il vice direttore generale Gabriele Illuminati hanno invitato i protagonisti presenti alla cerimonia a rendere una piccola testimonianza e si sono susseguiti momenti di vera commozione. “A voi il nostro grazie per aver fatto crescere negli anni la nostra Banca – ha detto Illuminati – e l’augurio di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali e non solo”. “Abbiamo deciso di organizzare la cerimonia in abbinamento alla riunione del personale – ha aggiunto il vice presidente Claudio Censori – proprio per dare maggiore importanza ai dipendenti che per raggiunti limiti di età non collaboreranno più con noi. Il saluto di ciascuno di loro è uno spaccato di vita della nostra Banca ed è stato molto emozionante. Chi entra nella famiglia della Banca del Piceno sente tutti i valori che il credito cooperativo garantisce ai soci, ai clienti e al territorio. Grazie di cuore a ciascuno di voi”.

