CASTEL DI LAMA – Nell’ambito del un pattinaggio marchigiano vi è una realtà che non si limita a costruire grandi atleti ma che si conferma in grado di stabilire interazioni efficaci sul territorio con le istituzioni, le aziende, i media, questa è la società Rollergreen di Castel di Lama, nata nel 2005, dove in pochi anni di attività ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama nazionale dove ha saputo creare nel contesto del territorio della vallata una attività di promozione e sostegno, per la pratica del pattinaggio in tutte le sue forme, dal pattinaggio in linea al pattinaggio artistico dal freestyle allo skateboard e non solo.

Tutto questo porta l’accento ai recenti successi ai campionati regionali corsa su pista svolti domenica 28 presso il pattinodromo comunale “Andrea Campitelli di Civitanova Marche.

Intanto da mettere in evidenza l’ottimo lavoro del responsabile tecnico della Rollergreen Naselli Claudio che coordinando il lavoro dell’ottimo allenatore Ricci Benedetto per le categorie Giovanili dove da oltre 8 anni opera nel migliorare la crescita degli atleti sia verso la tecnica che nel costruire la mentalità per dei futuri campioni, e il lavoro di Anais Pedroni allenatrice delle categorie maggiori.

La pattuglia di atleti della Rollergreen, composta dai Giovanissimi Ricci Elena, Masi Asia, Brandimarte Veronica, Benvenga Elisa, Nepi Giacomo e Rosati Daniel e dagli Esordienti Norlatti Etiene, Pirillo Andrea, Nepi Samuele, Natiqi Zahara, Traini Alessandra e Rosati Victoria. Mentre capeggiano nelle categorie superiori Marzia Pirillo, Alice Trasatti, Libetti Julia, Ricci Benedetta e Alessandro Morì dove il bottino è di 1 Bronzo, 3 Argenti ed 1 Oro (Argento per Ricci Benedetta nella 2000 a punti Pirillo Marzia nella 200 sprint e Mori Alessandro nel giro sprint oltre il Titolo Regionale nella 5000 a punti e un bronzo nella staffetta americana a squadre (Ricci-Libetti-Pirillo).

