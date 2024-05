ASCOLI PICENO – L’agricoltura come risorsa indispensabile della nostra economia ma che va necessariamente ripensata. Questo si proverà a fare nell’incontro che si svolgerà sabato 4 maggio ore 17 presso il Polo Sant’Agostino promosso dal comitato Nardini sindaco per discutere ma anche avanzare idee su questo importante tema. Se ne parlerà con relatori esperti quali Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando, Alberto Berton, Olimpia Gobbi e naturalmente a tirare le fila del discorso interverrà Emidio Nardini.

La costruzione di un nuovo mondo contadino è la base necessaria della transizione ecologica, della messa in sicurezza del territorio, della salvezza delle città, della bonifica della terra, delle acque, dell’aria e del cibo da ogni forma di inquinamento (Centro Studi per la Nuova Agricoltura Contadina).

L’intento è di approfondire opportunità e prospettive nelle varie declinazioni dell’Agricoltura nel Piceno, sia nelle sue forme tradizionali che anche nelle nuove direttrici di sviluppo possibile (fitodepurazione, nutraceutica, biologico e lotta biologica, biodiversità, crisi idrica, filiere tessili ecocompatibili, etc). per dare vita ad una agricoltura buona per la terra, per il lavoro, per il contadino e per la nostra salute.

Il format dell’incontro ricalcherà quelli proposti nel corso dei precedenti incontri con una sezione dedicata ai lavori e alle proposte nell’intento di realizzare quella partecipazione, filo conduttore non solo della campagna elettorale ma anche del futuro modo di amministrare che ha in mente la compagine che fa riferimento al noto medico ascolano.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.